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Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 09.07.2025 (обновлено: 09:44 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/pvo-2028063604.html
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:15:00+03:00
2025-07-09T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
тульская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости рассказал, что военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинских беспилотников. Он добавил, что полностью исключить налеты беспилотников поможет достижение всех целей спецоперации на Украине.В ответ на украинские атаки российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
брянская область
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Тульская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Москва, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Орловская область, Воронежская область, Рязанская область
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА

МО РФ: ПВО за ночь сбила 86 украинских БПЛА над российскими регионами

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
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Российские военные сбили:
  • в Курской области — 23 БПЛА;
  • в Брянской — 16 дронов;
  • в Тульской — 15 беспилотников;
  • в Белгородской и Орловской — по 12;
  • в Московском регионе — четыре, два из которых летели в сторону столицы;
  • в Смоленской области — два;
  • в Воронежской и Рязанской — по одному.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости рассказал, что военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинских беспилотников. Он добавил, что полностью исключить налеты беспилотников поможет достижение всех целей спецоперации на Украине.
В ответ на украинские атаки российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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