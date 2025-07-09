https://ria.ru/20250709/pvo-2028063604.html
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:15:00+03:00
2025-07-09T07:15:00+03:00
2025-07-09T09:44:00+03:00
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безопасность
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курская область
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тульская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости рассказал, что военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинских беспилотников. Он добавил, что полностью исключить налеты беспилотников поможет достижение всех целей спецоперации на Украине.В ответ на украинские атаки российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА
МО РФ: ПВО за ночь сбила 86 украинских БПЛА над российскими регионами