https://ria.ru/20250709/pvo-2028063604.html

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА - РИА Новости, 09.07.2025

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T07:15:00+03:00

2025-07-09T07:15:00+03:00

2025-07-09T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

тульская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 86 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Российские военные сбили:Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости рассказал, что военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак украинских беспилотников. Он добавил, что полностью исключить налеты беспилотников поможет достижение всех целей спецоперации на Украине.В ответ на украинские атаки российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250707/spetsnaz-2027288590.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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