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Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника
Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 09.07.2025
Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника
Два украинских БПЛА уничтожены над Смоленской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:49:00+03:00
2025-07-09T02:49:00+03:00
2025-07-09T02:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два украинских БПЛА уничтожены над Смоленской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Смоленская область вновь подверглась атаке со стороны ВСУ. На территории региона силами министерства обороны России сбито два бесплилотных летательных аппарата", - написал губернатор. Анохин добавил, что, по предварительной информации, жертв и разрушений нет. Также, как отметил губернатор, на место падения обломков направлены оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника
Губернатор Анохин: над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника