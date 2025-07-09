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Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника

Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 09.07.2025

Над Смоленской областью сбили два украинских беспилотника

Два украинских БПЛА уничтожены над Смоленской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:49:00+03:00

2025-07-09T02:49:00+03:00

2025-07-09T02:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два украинских БПЛА уничтожены над Смоленской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. "Смоленская область вновь подверглась атаке со стороны ВСУ. На территории региона силами министерства обороны России сбито два бесплилотных летательных аппарата", - написал губернатор. Анохин добавил, что, по предварительной информации, жертв и разрушений нет. Также, как отметил губернатор, на место падения обломков направлены оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность