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На Западе сравнили переговорные позиции Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
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21:29 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/putin-2028232356.html
На Западе сравнили переговорные позиции Путина и Трампа по Украине
На Западе сравнили переговорные позиции Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 09.07.2025
На Западе сравнили переговорные позиции Путина и Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позициях по украинскому вопросу, чем американский лидер Дональд Трамп,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:29:00+03:00
2025-07-09T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позициях по украинскому вопросу, чем американский лидер Дональд Трамп, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS."С момента начала телефонных разговоров между президентами России и США стало ясно, что Путин находится в лучшем положении в плане ведения диалога со своим американским коллегой, несмотря на угрозы санкций со стороны Трампа. Путину не нужно символически побеждать Трампа, поскольку он уже превосходит его стратегически. Его победа заключается не в тоне разговоров, а в конкретных действиях: территориальных приобретениях, укреплении российского тыла, постепенном ослаблении наступательного потенциала Украины и преодолении санкций, которые действуют уже три с половиной года и практически не оказывают влияния на российскую экономику", — написал Адель.Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям ТрампаКак сообщал Песков, Путин в этом разговоре напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, также повторил, что Россия заинтересована достичь целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
https://ria.ru/20250709/cnn-2028077123.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, брикс
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, БРИКС
На Западе сравнили переговорные позиции Путина и Трампа по Украине

InfoBRICS: Путин находится в более выгодной переговорной позиции, чем Трамп

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позициях по украинскому вопросу, чем американский лидер Дональд Трамп, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в своей статье для InfoBRICS.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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"С момента начала телефонных разговоров между президентами России и США стало ясно, что Путин находится в лучшем положении в плане ведения диалога со своим американским коллегой, несмотря на угрозы санкций со стороны Трампа. Путину не нужно символически побеждать Трампа, поскольку он уже превосходит его стратегически. Его победа заключается не в тоне разговоров, а в конкретных действиях: территориальных приобретениях, укреплении российского тыла, постепенном ослаблении наступательного потенциала Украины и преодолении санкций, которые действуют уже три с половиной года и практически не оказывают влияния на российскую экономику", — написал Адель.
Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" этой беседой.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа
Как сообщал Песков, Путин в этом разговоре напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, также повторил, что Россия заинтересована достичь целей СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.
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