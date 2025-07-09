https://ria.ru/20250709/putin-2028140797.html

Путин отметил, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов

Путин отметил, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов - РИА Новости, 09.07.2025

Путин отметил, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов

Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов по модернизации и строительству, несмотря на... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:21:00+03:00

2025-07-09T14:21:00+03:00

2025-07-09T14:21:00+03:00

экономика

россия

дальний восток

владимир путин

русгидро

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что "Русгидро" продолжает реализацию ключевых проектов по модернизации и строительству, несмотря на финансовые трудности компании. В среду президент провел рабочую встречу с гендиректором "Русгидро" Виктором Хмариным. В ходе беседы Путин поинтересовался, как глава компании оценивает ее финансовое положение. В свою очередь Хмарин доложил, что финансовое состояние достаточно тяжелое из-за роста цен и высокой инфляции и, соответственно, высокой закредитованности компании. "Но тем не менее ключевые проекты модернизации и строительства все-таки продолжаются?" - поинтересовался Путин. "Продолжаем, да", - ответил Хмарин. Президент также поинтересовался объемами производимой "Русгидро" энергетической мощности: "16 процентов общей мощности, да?". В ответ глава компании сообщил, что показатели чуть меньше - 13-14%. Кроме того, глава государства спросил, как реализуется инвестпрограмма "Русгидро" до 2029 года. Глава компании ответил утвердительно, указав, что в основном на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20240927/atom-1975072324.html

https://ria.ru/20250709/rusgidro-2028135661.html

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Путин на встрече с главой компании «РусГидро» Виктором Хмариным Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой компании «РусГидро» Виктором Хмариным 2025-07-09T14:21 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дальний восток, владимир путин, русгидро