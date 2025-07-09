https://ria.ru/20250709/putin-2028123280.html

Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР

Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР - РИА Новости, 09.07.2025

Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР

Высокопоставленные чиновники РФ, посещающие Пхеньян, всегда передают руководству КНДР послания президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:47:00+03:00

2025-07-09T12:47:00+03:00

2025-07-09T12:47:00+03:00

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники РФ, посещающие Пхеньян, всегда передают руководству КНДР послания президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно же, они руководству страны передают послание Путина", - сказал Песков журналистам. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.

https://ria.ru/20250709/vizit-2028121088.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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2025

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россия, пхеньян, кндр (северная корея), владимир путин, дмитрий песков