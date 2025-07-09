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Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
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12:47 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/putin-2028123280.html
Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР
Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР - РИА Новости, 09.07.2025
Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР
Высокопоставленные чиновники РФ, посещающие Пхеньян, всегда передают руководству КНДР послания президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:47:00+03:00
2025-07-09T12:47:00+03:00
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники РФ, посещающие Пхеньян, всегда передают руководству КНДР послания президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно же, они руководству страны передают послание Путина", - сказал Песков журналистам. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.
https://ria.ru/20250709/vizit-2028121088.html
россия
пхеньян
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россия, пхеньян, кндр (северная корея), владимир путин, дмитрий песков
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о передаче посланий Путина руководству КНДР

Песков: российские чиновники, посещающие КНДР, всегда передают послания Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники РФ, посещающие Пхеньян, всегда передают руководству КНДР послания президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каждый раз наши высокопоставленные представители, тем более глава внешнеполитического ведомства, когда они посещают Пхеньян, конечно же, они руководству страны передают послание Путина", - сказал Песков журналистам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 11-13 июля посетит с визитом КНДР.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о планах визита Путина в КНДР
12:42
 
РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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