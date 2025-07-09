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Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии
Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии - РИА Новости, 09.07.2025
Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию, а также по здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:40:00+03:00
2025-07-09T12:40:00+03:00
2025-07-09T12:40:00+03:00
россия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию, а также по здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент также поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещание по образованию с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет... и также по вопросам здравоохранения и демографии", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Общество
Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии
Песков: Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии