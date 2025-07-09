https://ria.ru/20250709/putin-2028119912.html

Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии

Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии - РИА Новости, 09.07.2025

Путин проведет совещания по образованию, здравоохранению и демографии

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию, а также по здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:40:00+03:00

2025-07-09T12:40:00+03:00

2025-07-09T12:40:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753743319_0:0:3416:1922_1920x0_80_0_0_969968b482375494096edf62c670b900.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещания по образованию, а также по здравоохранению и демографии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Президент также поручил подготовить отдельно для него два совещания. Он их планирует в ближайшие дни провести. Это совещание по образованию с учетом того, что уже завершился период ЕГЭ и ОГЭ, и приемная кампания сейчас активно идет... и также по вопросам здравоохранения и демографии", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, общество