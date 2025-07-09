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Путин проведет встречу с главой "Русгидро"

Путин проведет встречу с главой "Русгидро" - РИА Новости, 09.07.2025

Путин проведет встречу с главой "Русгидро"

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:36:00+03:00

2025-07-09T12:36:00+03:00

2025-07-09T12:36:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

русгидро

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Среди прочих встреч, обычных, рутинных и совещаний сегодня будет на приеме у Путина Виктор Хмарин. Это гендиректор "Русгидро", наша главная компания, которая обеспечивает большую часть генерации в нашей стране. Стратегическая компания, поэтому разговор пойдет о том, как обстоят дела", - сказал Песков журналистам. -

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2025

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, русгидро