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Путин проведет встречу с главой "Русгидро" - РИА Новости, 09.07.2025
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12:36 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/putin-2028118802.html
Путин проведет встречу с главой "Русгидро"
Путин проведет встречу с главой "Русгидро" - РИА Новости, 09.07.2025
Путин проведет встречу с главой "Русгидро"
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:36:00+03:00
2025-07-09T12:36:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
русгидро
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Среди прочих встреч, обычных, рутинных и совещаний сегодня будет на приеме у Путина Виктор Хмарин. Это гендиректор "Русгидро", наша главная компания, которая обеспечивает большую часть генерации в нашей стране. Стратегическая компания, поэтому разговор пойдет о том, как обстоят дела", - сказал Песков журналистам. -
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, русгидро
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РусГидро
Путин проведет встречу с главой "Русгидро"

Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Хмариным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор ПАО РусГидро Виктор Хмарин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Среди прочих встреч, обычных, рутинных и совещаний сегодня будет на приеме у Путина Виктор Хмарин. Это гендиректор "Русгидро", наша главная компания, которая обеспечивает большую часть генерации в нашей стране. Стратегическая компания, поэтому разговор пойдет о том, как обстоят дела", - сказал Песков журналистам. -
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРусГидро
 
 
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