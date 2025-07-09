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Путин проведет встречу с главой "Русгидро"
Путин проведет встречу с главой "Русгидро" - РИА Новости, 09.07.2025
Путин проведет встречу с главой "Русгидро"
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:36:00+03:00
2025-07-09T12:36:00+03:00
2025-07-09T12:36:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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русгидро
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Среди прочих встреч, обычных, рутинных и совещаний сегодня будет на приеме у Путина Виктор Хмарин. Это гендиректор "Русгидро", наша главная компания, которая обеспечивает большую часть генерации в нашей стране. Стратегическая компания, поэтому разговор пойдет о том, как обстоят дела", - сказал Песков журналистам. -
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, русгидро
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РусГидро
Путин проведет встречу с главой "Русгидро"
Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Хмариным
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Русгидро" Виктором Хмариным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Среди прочих встреч, обычных, рутинных и совещаний сегодня будет на приеме у Путина Виктор Хмарин. Это гендиректор "Русгидро", наша главная компания, которая обеспечивает большую часть генерации в нашей стране. Стратегическая компания, поэтому разговор пойдет о том, как обстоят дела", - сказал Песков журналистам. -