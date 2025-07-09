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Путин возглавил рейтинг нравственных ориентиров россиян - РИА Новости, 09.07.2025
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11:04 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/putin-2028093698.html
Путин возглавил рейтинг нравственных ориентиров россиян
Путин возглавил рейтинг нравственных ориентиров россиян - РИА Новости, 09.07.2025
Путин возглавил рейтинг нравственных ориентиров россиян
Президент РФ Владимир Путин возглавил народный рейтинг нравственных ориентиров россиян, 21% граждан назвали его совестью нации, следует из результатов опроса... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:04:00+03:00
2025-07-09T11:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
никита михалков
сергей лавров
вциом
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возглавил народный рейтинг нравственных ориентиров россиян, 21% граждан назвали его совестью нации, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Главными моральными авторитетами для россиян являются Владимир Путин (21%), Никита Михалков (7%), патриарх Кирилл, Сергей Лавров, Михаил Мишустин (по 4%). Большинство (67%) опрошенных уверены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 72% респондентов готовы отказаться от успеха, если для его достижения потребуется переступить через моральные принципы. Самыми безнравственными поступками россияне считают предательство и преступления (по 16%), обман (15%), неуважение к людям и своей Родине (14%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250704/putin-2027118928.html
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общество, россия, владимир путин, никита михалков, сергей лавров, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, Никита Михалков, Сергей Лавров, ВЦИОМ
Путин возглавил рейтинг нравственных ориентиров россиян

ВЦИОМ: Путин возглавил народный рейтинг нравственных ориентиров россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин возглавил народный рейтинг нравственных ориентиров россиян, 21% граждан назвали его совестью нации, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Главными моральными авторитетами для россиян являются Владимир Путин (21%), Никита Михалков (7%), патриарх Кирилл, Сергей Лавров, Михаил Мишустин (по 4%). Большинство (67%) опрошенных уверены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современны.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Опрос показал, сколько россиян одобряют работу Путина
4 июля, 10:49
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 72% респондентов готовы отказаться от успеха, если для его достижения потребуется переступить через моральные принципы. Самыми безнравственными поступками россияне считают предательство и преступления (по 16%), обман (15%), неуважение к людям и своей Родине (14%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинНикита МихалковСергей ЛавровВЦИОМ
 
 
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