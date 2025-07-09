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На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
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15:22 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/punkt-2028154360.html
На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ
На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ
Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:22:00+03:00
2025-07-09T15:22:00+03:00
в мире
украина
черновицкая область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. "СБУ, офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, национальная полиция и Бюро экономической безопасности (Украины) проводят масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Как отмечает агентство со ссылкой на собеседников, обыски являются частью работы СБУ "по предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины". Другие подробности не приводятся.
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в мире, украина, черновицкая область, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа)
В мире, Украина, Черновицкая область, Служба безопасности Украины, РБК (медиагруппа)
На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ

На таможенных пунктах в трех областях Украины проходят масштабные обыски

© Фото : Служба безпеки України Сотрудники СБУ во время проведения обыска
Сотрудники СБУ во время проведения обыска - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Служба безпеки України
Сотрудники СБУ во время проведения обыска. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
"СБУ, офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, национальная полиция и Бюро экономической безопасности (Украины) проводят масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как отмечает агентство со ссылкой на собеседников, обыски являются частью работы СБУ "по предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины". Другие подробности не приводятся.
Экс-министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
На Украине провели обыски у экс-министра обороны
4 июля, 14:22
 
В миреУкраинаЧерновицкая областьСлужба безопасности УкраиныРБК (медиагруппа)
 
 
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