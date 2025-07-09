https://ria.ru/20250709/punkt-2028154360.html

На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ

На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025

На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ

Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:22:00+03:00

2025-07-09T15:22:00+03:00

2025-07-09T15:22:00+03:00

в мире

украина

черновицкая область

служба безопасности украины

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151615/63/1516156343_0:3:800:453_1920x0_80_0_0_fcb09daaf2e5ebca81db498dc3667964.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. "СБУ, офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, национальная полиция и Бюро экономической безопасности (Украины) проводят масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Как отмечает агентство со ссылкой на собеседников, обыски являются частью работы СБУ "по предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины". Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html

украина

черновицкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, черновицкая область, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа)