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На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ
На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2025
На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ
Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:22:00+03:00
2025-07-09T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники. "СБУ, офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, национальная полиция и Бюро экономической безопасности (Украины) проводят масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Как отмечает агентство со ссылкой на собеседников, обыски являются частью работы СБУ "по предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности Украины". Другие подробности не приводятся.
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в мире, украина, черновицкая область, служба безопасности украины, рбк (медиагруппа)
В мире, Украина, Черновицкая область, Служба безопасности Украины, РБК (медиагруппа)
На таможенных пунктах на Украине проходят масштабные обыски, пишут СМИ
На таможенных пунктах в трех областях Украины проходят масштабные обыски