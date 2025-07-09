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Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля
Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля - РИА Новости, 09.07.2025
Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля
Прощание с дрессировщицей слонов, заслуженной артисткой России Ниной Корниловой пройдет в четверг в Большом Московском цирке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:56:00+03:00
2025-07-09T11:56:00+03:00
2025-07-09T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прощание с дрессировщицей слонов, заслуженной артисткой России Ниной Корниловой пройдет в четверг в Большом Московском цирке, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка. Корнилова ушла из жизни во вторник в возрасте 98 лет. "Десятого июля (четверг) состоится прощание с заслуженной артисткой Ниной Андреевной Корниловой в Большом Московском цирке", - говорится в сообщении. Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943 года она работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года артистку зачислили в систему Главного управления цирками. В 1970 году Корнилова была назначена на должность артистки-дрессировщицы. Имя дрессировщицы стало известно по уникальным номерам со слонами. В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер "Весёлые слонята" Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году ей был присвоен орден Почета.
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россия, общество, большой московский государственный цирк
Культура, Россия, Общество, Большой Московский Государственный цирк
Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля
Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет в Большом Московском цирке
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прощание с дрессировщицей слонов, заслуженной артисткой России Ниной Корниловой пройдет в четверг в Большом Московском цирке, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка.
Корнилова ушла из жизни во вторник в возрасте 98 лет.
"Десятого июля (четверг) состоится прощание с заслуженной артисткой Ниной Андреевной Корниловой в Большом Московском цирке", - говорится в сообщении.
Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943 года она работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года артистку зачислили в систему Главного управления цирками.
В 1970 году Корнилова была назначена на должность артистки-дрессировщицы. Имя дрессировщицы стало известно по уникальным номерам со слонами.
В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер "Весёлые слонята" Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году ей был присвоен орден Почета.