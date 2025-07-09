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Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля

Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля - РИА Новости, 09.07.2025

Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля

Прощание с дрессировщицей слонов, заслуженной артисткой России Ниной Корниловой пройдет в четверг в Большом Московском цирке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:56:00+03:00

2025-07-09T11:56:00+03:00

2025-07-09T11:56:00+03:00

культура

россия

общество

большой московский государственный цирк

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прощание с дрессировщицей слонов, заслуженной артисткой России Ниной Корниловой пройдет в четверг в Большом Московском цирке, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка. Корнилова ушла из жизни во вторник в возрасте 98 лет. "Десятого июля (четверг) состоится прощание с заслуженной артисткой Ниной Андреевной Корниловой в Большом Московском цирке", - говорится в сообщении. Нина Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943 года она работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года артистку зачислили в систему Главного управления цирками. В 1970 году Корнилова была назначена на должность артистки-дрессировщицы. Имя дрессировщицы стало известно по уникальным номерам со слонами. В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер "Весёлые слонята" Нина Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году ей был присвоен орден Почета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, большой московский государственный цирк