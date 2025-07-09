https://ria.ru/20250709/profil-2028184793.html
Цифровой профиль иностранца поможет оценке миграционной ситуации в России
Цифровой профиль иностранца поможет оценке миграционной ситуации в России - РИА Новости, 09.07.2025
Цифровой профиль иностранца поможет оценке миграционной ситуации в России
Информресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина" будет создан в целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:13:00+03:00
2025-07-09T17:13:00+03:00
2025-07-09T17:23:00+03:00
россия
миграция
общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Информресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина" будет создан в целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в РФ, соответствующий президентский указ опубликован на портале правовых актов.Во вторник вступил в силу президентский указ, согласно которому МВД поручено до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих, выезжающих и пребывающих в Российской Федерации."B целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в Российской Федерации, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов на территории Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250709/profil-2028183220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миграция, общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Миграция, Общество, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Цифровой профиль иностранца поможет оценке миграционной ситуации в России
Цифровой профиль иностранца поможет достоверно формировать миграционную ситуацию