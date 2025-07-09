https://ria.ru/20250709/profil-2028184793.html

Цифровой профиль иностранца поможет оценке миграционной ситуации в России

Цифровой профиль иностранца поможет оценке миграционной ситуации в России - РИА Новости, 09.07.2025

Цифровой профиль иностранца поможет оценке миграционной ситуации в России

Информресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина" будет создан в целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:13:00+03:00

2025-07-09T17:13:00+03:00

2025-07-09T17:23:00+03:00

россия

миграция

общество

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Информресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина" будет создан в целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в РФ, соответствующий президентский указ опубликован на портале правовых актов.Во вторник вступил в силу президентский указ, согласно которому МВД поручено до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих, выезжающих и пребывающих в Российской Федерации."B целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в Российской Федерации, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250709/profil-2028183220.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, миграция, общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)