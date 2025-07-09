Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"
Путин поручил МВД создать до 30 июня "Цифровой профиль иностранного гражданина"
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина".
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
"В целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации постановляю: Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", — говорится в документе.
Ресурс должен содержать сведения обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые въезжают в Россию, покидают ее или живут здесь.
Цель создания "Цифрового профиля иностранного гражданина" — сбор более полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.
С 1 декабря 2024 года в России начался эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных. Сперва это делали в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и в пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области. С 30 июня 2025-го этот режим начал действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. Требования не касаются граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических миссий и их семей.