https://ria.ru/20250709/profil-2028183220.html

Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"

Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина" - РИА Новости, 09.07.2025

Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"

Президент Владимир Путин поручил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:06:00+03:00

2025-07-09T17:06:00+03:00

2025-07-09T17:52:00+03:00

общество

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина".Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов."В целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации постановляю: Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", — говорится в документе.Ресурс должен содержать сведения обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые въезжают в Россию, покидают ее или живут здесь. Цель создания "Цифрового профиля иностранного гражданина" — сбор более полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.С 1 декабря 2024 года в России начался эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных. Сперва это делали в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и в пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области. С 30 июня 2025-го этот режим начал действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. Требования не касаются граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических миссий и их семей.

https://ria.ru/20250630/rossija-2026184828.html

https://ria.ru/20250701/migranty-2026411301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, безопасность