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Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина" - РИА Новости, 09.07.2025
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17:06 09.07.2025 (обновлено: 17:52 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/profil-2028183220.html
Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"
Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина" - РИА Новости, 09.07.2025
Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"
Президент Владимир Путин поручил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:06:00+03:00
2025-07-09T17:52:00+03:00
общество
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина".Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов."В целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации постановляю: Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", — говорится в документе.Ресурс должен содержать сведения обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые въезжают в Россию, покидают ее или живут здесь. Цель создания "Цифрового профиля иностранного гражданина" — сбор более полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.С 1 декабря 2024 года в России начался эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных. Сперва это делали в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и в пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области. С 30 июня 2025-го этот режим начал действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. Требования не касаются граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических миссий и их семей.
https://ria.ru/20250630/rossija-2026184828.html
https://ria.ru/20250701/migranty-2026411301.html
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общество, россия, владимир путин, безопасность
Общество, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поручил создать "Цифровой профиль иностранного гражданина"

Путин поручил МВД создать до 30 июня "Цифровой профиль иностранного гражданина"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил создать информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина".
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
Работа отделения погранконтроля Мамоново-Автодорожное в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Стартовал эксперимент по новой процедуре регистрации иностранцев
30 июня, 01:02
"В целях обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики Российской Федерации постановляю: Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", — говорится в документе.
Ресурс должен содержать сведения обо всех иностранцах и лицах без гражданства, которые въезжают в Россию, покидают ее или живут здесь.
Цель создания "Цифрового профиля иностранного гражданина" — сбор более полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране.
С 1 декабря 2024 года в России начался эксперимент по сбору у иностранцев биометрических данных. Сперва это делали в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и в пункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области. С 30 июня 2025-го этот режим начал действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. Требования не касаются граждан Белоруссии, глав и сотрудников дипломатических миссий и их семей.
Дактилоскопическая регистрация - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
С 1 июля мигрантам выдадут документы о дактилоскопической регистрации
1 июля, 00:54
 
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