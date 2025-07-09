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СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе

СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе - РИА Новости, 09.07.2025

СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе

Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:10:00+03:00

2025-07-09T10:10:00+03:00

2025-07-09T10:10:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джон тьюн

politico

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. "Санкции не будут рассматриваться на этой неделе", - пишет издание. При этом, как пишет Politico, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что тесно согласовывает сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250708/sanktsii-2027866756.html

https://ria.ru/20250705/ssha-2027391001.html

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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джон тьюн, politico, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире