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СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе - РИА Новости, 09.07.2025
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10:10 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/proekt-2028083353.html
СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе
СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе - РИА Новости, 09.07.2025
СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе
Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T10:10:00+03:00
2025-07-09T10:10:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джон тьюн
politico
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. "Санкции не будут рассматриваться на этой неделе", - пишет издание. При этом, как пишет Politico, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что тесно согласовывает сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250708/sanktsii-2027866756.html
https://ria.ru/20250705/ssha-2027391001.html
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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джон тьюн, politico, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джон Тьюн, Politico, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
СМИ: сенат США не рассмотрит антироссийские санкции на этой неделе

Politico: сенат США не рассмотрит проект о санкциях против РФ на этой неделе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях против РФ не будет рассматриваться в сенате США на этой неделе, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"Санкции не будут рассматриваться на этой неделе", - пишет издание.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Кремле назвали антироссийские санкции США незаконными
Вчера, 12:33
При этом, как пишет Politico, лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что тесно согласовывает сроки рассмотрения с Белым домом и Палатой представителей.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Эксперт прокомментировал предложение Грэма* о санкциях против России
5 июля, 17:01
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжон ТьюнPoliticoЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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