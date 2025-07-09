https://ria.ru/20250709/proekt-2028083158.html

В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет

В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет - РИА Новости, 09.07.2025

В Госдуму внесут проект о надбавке к пенсии с 70 лет

Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов планирует представить законопроект, в котором предлагается выплачивать дополнительную РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T10:08:00+03:00

2025-07-09T10:08:00+03:00

2025-07-09T10:45:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по социальной политике и труду Ярослав Нилов планирует представить законопроект, в котором предлагается выплачивать дополнительную пенсию с 70 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и федеральный закон "О страховых пенсиях", согласно которым надбавку за уход предлагается установить для лиц, достигших возраста 70 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в настоящее время людям от 80 лет или инвалидам первой группы, устанавливают повышение на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. С этого года размер фиксированной выплаты составил 8 907,70 рублей.Нилов сослался на данные Росстата, отмечающие, что в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составила 72,84 года. Существующий возрастной порог в 80 лет не позволяет многим пожилым гражданам реализовать это право.Депутат добавил, что в России только 24,6% мужчин и 54% женщин достигают 80 лет, а до 90 лет доживают лишь 16% мужчин и около 34% женщин.Политик уверен, что принятие данного законопроекта улучшит условия и качество жизни граждан старше 70 лет и инвалидов первой группы. Это поможет им удовлетворить потребности в лекарствах и постороннем уходе, а также поспособствует увеличению средней продолжительности жизни в России.

https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html

https://ria.ru/20250708/pensiya-2027795956.html

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общество, россия, ярослав нилов, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф