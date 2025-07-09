https://ria.ru/20250709/prodavtsy-2028211818.html

Продавцов обяжут проходить проверку на соответствие в госреестрах

Продавцов обяжут проходить проверку на соответствие в госреестрах - РИА Новости, 09.07.2025

Продавцов обяжут проходить проверку на соответствие в госреестрах

В случае принятия законопроекта о платформенной экономике продавцы должны будут проходить проверку на соответствие в государственных реестрах, сообщила РИА... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:58:00+03:00

2025-07-09T18:58:00+03:00

2025-07-09T18:58:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В случае принятия законопроекта о платформенной экономике продавцы должны будут проходить проверку на соответствие в государственных реестрах, сообщила РИА Новости член комитета по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова ("Единая Россия"). Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о платформенной экономике, который регулирует деятельность посреднических цифровых платформ в РФ. На подачу поправок к нему отводится пять дней. "Платформенная экономика - это новая система взаимоотношений, которая за последние годы плотно вошла в нашу жизнь. Вместе с этим пришла и необходимость четкого регулирования экономических платформ. Это и даст закон… Продавцы должны будут проходить проверку на соответствие в государственных реестрах", - сказала Полуянова. Она отметила, что платформы стали не только местом покупки и продаж, но и открытия своего бизнеса, формирования товарных ниш, занятости, обучения. По словам депутата проект о платформенной экономике даст прозрачность взаимоотношений между продавцом и покупателем, ответственность за качество продукции и ее оригинальность, а также проверку тех компаний, которые заходят на рынок, систем производства товара, и меры поддержки и ответственности для предпринимателей, которых работают на платформах. "Прозрачность условий договоров и условий сотрудничества платформы обязаны максимально чётко и детально прописывать условия сотрудничества: от механизма предоставления скидок до полного перечня санкций и штрафов, которые они вправе применять к продавцам", - добавила Полуянова. Парламентарий уточнила, что взаимоотношение продавца и покупателя - это система, которая должна быть подписана прозрачностью и гарантированностью процесса. Она подчеркнула, что покупатель должен быть убежден, что покупает товар, который произведен продавцом и соответствует качеству и уверен в платежной прозрачности и честности сделки, а продавец должен быть проверен в соответствии с реестрами, и система налоговых отчислений и взаимоотношений с сотрудниками должна быть выстроенной. "Это уже не говоря о налоговых отчислениях и честности финансовых процедур. Платформенная экономика -это новая ступень, которой еще предстоит доработка, но первый шаг сделан. Будем прорабатывать в диалоге с предпринимателями и с потребителями законопроект и поправки к нему ко второму чтению", - подытожила Полуянова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, единая россия, госдума рф