Рейтинг@Mail.ru
Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/predlozheniya-2028209854.html
Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме
Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме - РИА Новости, 09.07.2025
Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме
На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вынести свои предложения по усилению РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T18:50:00+03:00
2025-07-09T18:50:00+03:00
в мире
украина
германия
рим
фридрих мерц
марк рютте
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8ed28ec208bbb82ac16d154011c6b9e9.jpg
БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вынести свои предложения по усилению противовоздушной обороны Украины, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. "По поводу дальнейших поставок и дополнительной поддержки Украины — здесь, в частности, предстоит принять решения относительно дополнительных систем противовоздушной обороны, и я также сделаю (во время конференции в Риме - ред.) соответствующие предложения, которые мы могли бы реализовать из Германии", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте кабмина. Мерц сообщил, что в Риме темой станет "время после возможного режима прекращения огня" на Украине. Также канцлер анонсировал видеоконференцию в рамках так называемой "коалиции желающих". В ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева. На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины. В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине. В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений. Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО. Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250708/makron-2028021045.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028204330.html
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015603599.html
украина
германия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000232949_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_721200965a57c7bb2e08d509f34b9f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, рим, фридрих мерц, марк рютте, эммануэль макрон, нато, bild, politico
В мире, Украина, Германия, Рим, Фридрих Мерц, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, НАТО, Bild, Politico
Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме

Канцлер ФРГ Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вынести свои предложения по усилению противовоздушной обороны Украины, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.
"По поводу дальнейших поставок и дополнительной поддержки Украины — здесь, в частности, предстоит принять решения относительно дополнительных систем противовоздушной обороны, и я также сделаю (во время конференции в Риме - ред.) соответствующие предложения, которые мы могли бы реализовать из Германии", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте кабмина.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Макрон выступил с дерзким заявлением об Украине
8 июля, 20:33
Мерц сообщил, что в Риме темой станет "время после возможного режима прекращения огня" на Украине. Также канцлер анонсировал видеоконференцию в рамках так называемой "коалиции желающих". В ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева.
На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины.
В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
"Война окончена". На Западе выступили с заявлением о России и Украине
Вчера, 18:27
В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений.
Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО.
Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мерц заявил о готовности Германии наблюдать за прекращением огня на Украине
7 мая, 16:48
 
В миреУкраинаГерманияРимФридрих МерцМарк РюттеЭммануэль МакронНАТОBildPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала