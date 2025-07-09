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Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме

Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме - РИА Новости, 09.07.2025

Мерц предложит усилить ПВО Украины на конференции в Риме

На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вынести свои предложения по усилению РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:50:00+03:00

2025-07-09T18:50:00+03:00

2025-07-09T18:50:00+03:00

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БЕРЛИН, 9 июл - РИА Новости. На конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в четверг и пятницу в Риме, канцлер Германии Фридрих Мерц намерен вынести свои предложения по усилению противовоздушной обороны Украины, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. "По поводу дальнейших поставок и дополнительной поддержки Украины — здесь, в частности, предстоит принять решения относительно дополнительных систем противовоздушной обороны, и я также сделаю (во время конференции в Риме - ред.) соответствующие предложения, которые мы могли бы реализовать из Германии", - сказал он. Его речь транслировалась на сайте кабмина. Мерц сообщил, что в Риме темой станет "время после возможного режима прекращения огня" на Украине. Также канцлер анонсировал видеоконференцию в рамках так называемой "коалиции желающих". В ходе которой будут обсуждаться детали дальнейших поставок и поддержки Киева. На прошлой неделе агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на Елисейский дворец, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер 10 июля организуют встречу "коалиции желающих" в Британии, где они переговорят с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Мерца и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые будут в Риме на конференции по восстановлению Украины. В пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус подтвердил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для их передачи Украине. В четверг газета Bild сообщила со ссылкой на источники в правящих кругах, что правительство Германии хочет договориться с американским минобороны о предоставлении Украине двух систем ПРО Patriot за счет немецкого финансирования. По информации издания, Германия направила США соответствующий запрос еще несколько недель назад по просьбе Украины и теперь опасается отказа в свете приостановки американцами поставок вооружений. Ранее сообщалось, что МИД и министерство обороны дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО. Ранее газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC приостановку поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250708/makron-2028021045.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028204330.html

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015603599.html

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в мире, украина, германия, рим, фридрих мерц, марк рютте, эммануэль макрон, нато, bild, politico