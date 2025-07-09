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Попова рассказала о нарушениях прав потребителей цифровых платформ - РИА Новости, 09.07.2025
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07:26 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/prava-2028064590.html
Попова рассказала о нарушениях прав потребителей цифровых платформ
Попова рассказала о нарушениях прав потребителей цифровых платформ - РИА Новости, 09.07.2025
Попова рассказала о нарушениях прав потребителей цифровых платформ
Многочисленные утечки личной информации на цифровых платформах нарушают права потребителей, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T07:26:00+03:00
2025-07-09T07:26:00+03:00
россия
женева (город)
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
оон
общество
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многочисленные утечки личной информации на цифровых платформах нарушают права потребителей, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Российская делегация с 7 по 11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Это, конечно же, персональные данные. Многочисленные утечки – это тоже нарушение прав потребителей, или когда требуют дополнительную информацию. Это нарушение прав потребителей. И в наше время, время большой цифры, это важная тема, которую мы сегодня тоже обсуждаем и предлагаем. Это еще и, конечно же, онлайн-услуги, когда человек видит договор и не может повлиять, то есть у него, в принципе, нет возможности коммуницировать и как-то менять правила оказания этих услуг, если это выполняется на какой-то онлайн-площадке", - сказала она. Попова добавила, что обеспечение качественными, безопасными, соответствующими всем требованиям товарами сегодня является одной из важных тем. "Когда люди покупают на электронной площадке, они же не видят товара, они не могут его пощупать, они в принципе не могут его оценить, так как это бывает в офлайн-торговле", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20250709/markirovka-2028059002.html
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россия, женева (город), анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная антимонопольная служба (фас россии), оон, общество
Россия, Женева (город), Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), ООН, Общество
Попова рассказала о нарушениях прав потребителей цифровых платформ

Попова: утечки личных данных на цифровых платформах нарушают права потребителей

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Многочисленные утечки личной информации на цифровых платформах нарушают права потребителей, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская делегация с 7 по 11 июля в составе Роспотребнадзора, ФАС России и МИД РФ принимает участие в 9-й Конференции ООН по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, которая проходит в Женеве. Российскую делегацию возглавляет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Это, конечно же, персональные данные. Многочисленные утечки – это тоже нарушение прав потребителей, или когда требуют дополнительную информацию. Это нарушение прав потребителей. И в наше время, время большой цифры, это важная тема, которую мы сегодня тоже обсуждаем и предлагаем. Это еще и, конечно же, онлайн-услуги, когда человек видит договор и не может повлиять, то есть у него, в принципе, нет возможности коммуницировать и как-то менять правила оказания этих услуг, если это выполняется на какой-то онлайн-площадке", - сказала она.
Попова добавила, что обеспечение качественными, безопасными, соответствующими всем требованиям товарами сегодня является одной из важных тем.
"Когда люди покупают на электронной площадке, они же не видят товара, они не могут его пощупать, они в принципе не могут его оценить, так как это бывает в офлайн-торговле", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
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РоссияЖенева (город)Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)ООНОбщество
 
 
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