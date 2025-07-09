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Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован - РИА Новости, 09.07.2025
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16:43 09.07.2025
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Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован
Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован - РИА Новости, 09.07.2025
Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован
Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:43:00+03:00
2025-07-09T16:43:00+03:00
происшествия
ростовская область
азовский район
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. Днем в среду главк сообщал о загорании сухой растительности в поселке Красный Сад в Азовском районе Ростовской области, пожар распространился на 3 тысячи "квадратов", не угрожая жилым домам. "В 14.40 мск пожар локализован на площади 5500 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе. В тушении огня задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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происшествия, ростовская область, азовский район, россия
Происшествия, Ростовская область, Азовский район, Россия
Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован

Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области локализован

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкСотрудник авиалесоохраны тушит лесной пожар
Сотрудник авиалесоохраны тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
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Сотрудник авиалесоохраны тушит лесной пожар. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
Днем в среду главк сообщал о загорании сухой растительности в поселке Красный Сад в Азовском районе Ростовской области, пожар распространился на 3 тысячи "квадратов", не угрожая жилым домам.
"В 14.40 мск пожар локализован на площади 5500 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
В тушении огня задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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