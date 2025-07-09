https://ria.ru/20250709/pozhar-2028161545.html

Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован

Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован - РИА Новости, 09.07.2025

Ландшафтный пожар в Ростовской области локализован

Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:43:00+03:00

2025-07-09T16:43:00+03:00

2025-07-09T16:43:00+03:00

происшествия

ростовская область

азовский район

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар в Азовском районе Ростовской области локализован на площади 5,5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. Днем в среду главк сообщал о загорании сухой растительности в поселке Красный Сад в Азовском районе Ростовской области, пожар распространился на 3 тысячи "квадратов", не угрожая жилым домам. "В 14.40 мск пожар локализован на площади 5500 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе. В тушении огня задействованы 52 человека личного состава и 14 единиц техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250708/pozhary-2028005777.html

ростовская область

азовский район

россия

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происшествия, ростовская область, азовский район, россия