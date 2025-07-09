https://ria.ru/20250709/postradavshie-2028067189.html
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску - РИА Новости, 09.07.2025
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску
Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех пострадавших при атаке ВСУ по Курску, включая ребенка, операции прошли успешно, сообщил в среду врио губернатора... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T08:06:00+03:00
2025-07-09T08:06:00+03:00
2025-07-09T12:53:00+03:00
курск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех пострадавших при атаке ВСУ по Курску, включая ребенка, операции прошли успешно, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу... После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!" - сообщил он.Хинштейн также рассказал, что один из пострадавших, 5-летний ребенок, закрывал собой свою мать. "У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву", - сообщил врио губернатора.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате скончались три человека.
https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028044604.html
курск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Хинштейн в больнице, куда доставили пострадавших при атаке ВСУ
Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу. Ночью заехал к ним сам. После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых, включая ребёнка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно! Успел поговорить с ранеными, постарался приободрить — наши врачи обязательно сделают всё возможное и невозможное, чтобы поставить своих пациентов на ноги! При необходимости свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров.
2025-07-09T08:06
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курск, вооруженные силы украины, происшествия
Курск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску
Хинштейн сообщил, что мальчик закрыл собой мать при ударе ВСУ по курскому пляжу