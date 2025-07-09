https://ria.ru/20250709/postradavshie-2028067189.html

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску - РИА Новости, 09.07.2025

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ по Курску

Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех пострадавших при атаке ВСУ по Курску, включая ребенка, операции прошли успешно, сообщил в среду врио губернатора... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T08:06:00+03:00

2025-07-09T08:06:00+03:00

2025-07-09T12:53:00+03:00

курск

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Врачи диагностировали тяжелое состояние у трех пострадавших при атаке ВСУ по Курску, включая ребенка, операции прошли успешно, сообщил в среду врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу... После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых, включая ребенка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно!" - сообщил он.Хинштейн также рассказал, что один из пострадавших, 5-летний ребенок, закрывал собой свою мать. "У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву", - сообщил врио губернатора.ВСУ во вторник атаковали пляж "Городской" в Курске, в результате скончались три человека.

https://ria.ru/20250709/khinshteyn-2028044604.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Хинштейн в больнице, куда доставили пострадавших при атаке ВСУ Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу. Ночью заехал к ним сам. После обследования медики диагностировали тяжёлое состояние у трёх раненых, включая ребёнка. Людей готовили к операциям, все они, к счастью, прошли успешно! Успел поговорить с ранеными, постарался приободрить — наши врачи обязательно сделают всё возможное и невозможное, чтобы поставить своих пациентов на ноги! При необходимости свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров. 2025-07-09T08:06 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курск, вооруженные силы украины, происшествия