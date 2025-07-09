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Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году

Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году - РИА Новости, 09.07.2025

Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году

Единовременное пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей в 2024 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T21:33:00+03:00

2025-07-09T21:33:00+03:00

2025-07-09T21:37:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей в 2024 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Пособия по материнству выросли в 1,5 раза, рассказал глава фонда. Пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей", - приводятся слова Чиркова на сайте фонда.Глава Соцфонда отметил, что общие выплаты пособий по материнству в 2024 году составили 368,3 миллиарда рублей, а их получателями стали свыше 3,1 миллиона человек. "Детский" бюджет фонда в прошлом году составил рекордные 2,2 триллиона рублей, а единое пособие получили родители более 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин, подчеркнул Чирков. Более 141 тысячи родителей воспользовались возможностью потратить неиспользованные остатки материнского капитала в 2024 году, уточнил председатель Социального фонда.

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Наталья Макарова

общество, россия, сергей чирков, социальный фонд россии