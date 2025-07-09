Рейтинг@Mail.ru
Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
21:33 09.07.2025 (обновлено: 21:37 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/posobie-2028232925.html
Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году
Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году - РИА Новости, 09.07.2025
Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году
Единовременное пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей в 2024 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T21:33:00+03:00
2025-07-09T21:37:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
сергей чирков
социальный фонд россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155492/92/1554929298_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_1324cf7b7a3ccce0c53b6122b5f765a3.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей в 2024 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. &quot;Пособия по материнству выросли в 1,5 раза, рассказал глава фонда. Пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей&quot;, - приводятся слова Чиркова на сайте фонда.Глава Соцфонда отметил, что общие выплаты пособий по материнству в 2024 году составили 368,3 миллиарда рублей, а их получателями стали свыше 3,1 миллиона человек. "Детский" бюджет фонда в прошлом году составил рекордные 2,2 триллиона рублей, а единое пособие получили родители более 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин, подчеркнул Чирков. Более 141 тысячи родителей воспользовались возможностью потратить неиспользованные остатки материнского капитала в 2024 году, уточнил председатель Социального фонда.
https://ria.ru/20250623/vyplaty-1733163258.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155492/92/1554929298_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_232598f270d771031b60e2d750847bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей чирков, социальный фонд россии
Хорошие новости, Общество, Россия, Сергей Чирков, Социальный фонд России
Глава СФР рассказал о выплате пособий при рождении ребенка в прошлом году

Глава СФР Чирков: пособие при рождении детей в 2024 г получили 829 тыс родителей

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей в 2024 году, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
«

"Пособия по материнству выросли в 1,5 раза, рассказал глава фонда. Пособие при рождении ребенка получили 829 тысяч родителей", - приводятся слова Чиркова на сайте фонда.

Глава Соцфонда отметил, что общие выплаты пособий по материнству в 2024 году составили 368,3 миллиарда рублей, а их получателями стали свыше 3,1 миллиона человек. "Детский" бюджет фонда в прошлом году составил рекордные 2,2 триллиона рублей, а единое пособие получили родители более 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин, подчеркнул Чирков.
Более 141 тысячи родителей воспользовались возможностью потратить неиспользованные остатки материнского капитала в 2024 году, уточнил председатель Социального фонда.
Женщина с детьми готовит салат - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Детские пособия в 2025 году: кто и сколько получает
23 июня, 20:59
 
Хорошие новостиОбществоРоссияСергей ЧирковСоциальный фонд России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала