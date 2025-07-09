Рейтинг@Mail.ru
США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/poshliny-2028213837.html
США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин
США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин - РИА Новости, 09.07.2025
США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин
Соединенные Штаты введут пошлину в размере 20% на товары из Филиппин, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T19:12:00+03:00
2025-07-09T19:12:00+03:00
филиппины
сша
дональд трамп
фердинанд маркос
брикс
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты введут пошлину в размере 20% на товары из Филиппин, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа, мы введем пошлину для Филиппин в размере всего 20% на все филиппинские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Кроме того, американский президент в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет.
https://ria.ru/20250708/ekspert-2028029537.html
филиппины
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ef62925cbdb6df2f69c45ea9146329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филиппины, сша, дональд трамп, фердинанд маркос, брикс, введение трампом пошлин на импорт
Филиппины, США, Дональд Трамп, Фердинанд Маркос, БРИКС, Введение Трампом пошлин на импорт
США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 20% на товары из Филиппин

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты введут пошлину в размере 20% на товары из Филиппин, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Начиная с 1 августа, мы введем пошлину для Филиппин в размере всего 20% на все филиппинские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Кроме того, американский президент в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Эксперт оценила последствия от новых пошлин США
8 июля, 22:15
 
ФилиппиныСШАДональд ТрампФердинанд МаркосБРИКСВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала