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США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин

США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин - РИА Новости, 09.07.2025

США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Филиппин

Соединенные Штаты введут пошлину в размере 20% на товары из Филиппин, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:12:00+03:00

2025-07-09T19:12:00+03:00

2025-07-09T19:12:00+03:00

филиппины

сша

дональд трамп

фердинанд маркос

брикс

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты введут пошлину в размере 20% на товары из Филиппин, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа, мы введем пошлину для Филиппин в размере всего 20% на все филиппинские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Кроме того, американский президент в социальной сети Truth Social ранее написал, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По его словам, никаких исключений не будет.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

филиппины, сша, дональд трамп, фердинанд маркос, брикс, введение трампом пошлин на импорт