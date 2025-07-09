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США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии - РИА Новости, 09.07.2025
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23:24 09.07.2025 (обновлено: 23:56 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/poshlina-2028242840.html
США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии
США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии - РИА Новости, 09.07.2025
США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии
США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, следует из опубликованного письма американского президента Дональда... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:24:00+03:00
2025-07-09T23:56:00+03:00
экономика
сша
бразилия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, следует из опубликованного письма американского президента Дональда Трампа.&quot;Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50 процентов на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин&quot;, — указано в документе, опубликованном на странице президента США в социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20250708/tramp-2028007840.html
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экономика, сша, бразилия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Бразилия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии

Трамп: США с 1 августа введут импортную пошлину в 50% на все товары из Бразилии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, следует из опубликованного письма американского президента Дональда Трампа.
«

"Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50 процентов на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", — указано в документе, опубликованном на странице президента США в социальной сети Truth Social.

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Трамп пообещал, что США начнут получать "большие деньги" с августа
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ЭкономикаСШАБразилияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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