https://ria.ru/20250709/poshlina-2028242840.html

США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии

США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии - РИА Новости, 09.07.2025

США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии

США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, следует из опубликованного письма американского президента Дональда... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:24:00+03:00

2025-07-09T23:24:00+03:00

2025-07-09T23:56:00+03:00

экономика

сша

бразилия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, следует из опубликованного письма американского президента Дональда Трампа."Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50 процентов на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", — указано в документе, опубликованном на странице президента США в социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20250708/tramp-2028007840.html

сша

бразилия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, бразилия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт