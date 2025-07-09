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США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии
США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии - РИА Новости, 09.07.2025
США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии
США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, следует из опубликованного письма американского президента Дональда... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:24:00+03:00
2025-07-09T23:24:00+03:00
2025-07-09T23:56:00+03:00
экономика
сша
бразилия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50 процентов, следует из опубликованного письма американского президента Дональда Трампа."Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Бразилии пошлину в размере 50 процентов на все бразильские товары, отправляемые в Соединенные Штаты, помимо всех секторальных пошлин", — указано в документе, опубликованном на странице президента США в социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20250708/tramp-2028007840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, бразилия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Бразилия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
США с 1 августа введут импортную пошлину на все товары из Бразилии
Трамп: США с 1 августа введут импортную пошлину в 50% на все товары из Бразилии