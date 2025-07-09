https://ria.ru/20250709/pomosch-2028100656.html

МИД прокомментировал возобновление американской помощи Украине

МИД прокомментировал возобновление американской помощи Украине - РИА Новости, 09.07.2025

МИД прокомментировал возобновление американской помощи Украине

Последствия от возобновления США помощи Украине еще предстоит оценить, продолжение накачки киевского режима оружием не способствует мирному урегулированию... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:18:00+03:00

2025-07-09T11:18:00+03:00

2025-07-09T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Последствия от возобновления США помощи Украине еще предстоит оценить, продолжение накачки киевского режима оружием не способствует мирному урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Предстоит оценить последствия таких шагов, но уверено можно сказать, что продолжение накачки киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному урегулированию конфликта, к которому, вроде, мировое сообщество, в том числе западное крыло теперь всех призывает", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что евробюррократы продолжают эскалационную линию по Украине и их абсолютно не интересует как благополучие простых европейцев, так и украинцев."Свои граждане не интересуют, чьи кошельки брюссельские чиновники беспардонно опустошают, забывая рассказать им, на что идут это недобровольное пожертвование. Оно идет на убийство детей, мирных граждан и жителей", - отметила Захарова.Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html

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в мире, сша, киев, россия, украина, мария захарова, дональд трамп, министерство обороны сша