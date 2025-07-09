https://ria.ru/20250709/polshiny-2028215956.html

США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Молдавии

США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Молдавии - РИА Новости, 09.07.2025

США с 1 августа введут пошлины на весь импорт из Молдавии

Соединенные Штаты с 1 августа введут пошлину в размере 25% на товары из Молдавии, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T19:26:00+03:00

2025-07-09T19:26:00+03:00

2025-07-09T19:26:00+03:00

молдавия

сша

китай

дональд трамп

майя санду

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты с 1 августа введут пошлину в размере 25% на товары из Молдавии, заявил президент США Дональд Трамп. В понедельник Трамп объявил о введении пошлины в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сказала, что еще 12 стран получат аналогичные письма. "Начиная с 1 августа 2025 года мы введем пошлину для Молдавии в размере всего 25% на все молдавские товары, поступающие в Соединенные Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа президенту Молдавии Майе Санду. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.

https://ria.ru/20250707/bangladesh-2027794079.html

молдавия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, сша, китай, дональд трамп, майя санду, введение трампом пошлин на импорт