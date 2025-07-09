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Дуда назвал главный итог своего десятилетнего пребывания у власти
Дуда назвал главный итог своего десятилетнего пребывания у власти - РИА Новости, 09.07.2025
Дуда назвал главный итог своего десятилетнего пребывания у власти
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает присутствие американских войск на территории страны главным итогом своего десятилетнего нахождения у власти. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T23:28:00+03:00
2025-07-09T23:28:00+03:00
2025-07-09T23:29:00+03:00
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ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает присутствие американских войск на территории страны главным итогом своего десятилетнего нахождения у власти. Дуда заканчивает свой второй президентский срок. На 6 августа запланирована инаугурация нового президента, которым станет Кароль Навроцкий. "Что я считаю наиважнейшим? Думаю, что, без сомнения, это решение о присутствии НАТО на восточном фланге, о присутствии солдат североатлантического альянса под патронатом Соединенных Штатов, которые остаются рамочным государством этого присутствия", - заявил Дуда в интервью нескольким YouTube-каналам. Дуда отметил, что в момент избрания его президентом на территории Польши не было американских солдат. "Напомню, что в 2015 году у нас не было в Польше американских солдат, а сейчас у нас их 10 тысяч. Это большая разница", - полагает Дуда.
https://ria.ru/20250603/navrotskij-2020672526.html
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в мире, польша, анджей дуда, кароль навроцкий, нато
В мире, Польша, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий, НАТО
Дуда назвал главный итог своего десятилетнего пребывания у власти
Дуда назвал присутствие войск США главным итогом своего президентства