https://ria.ru/20250709/polsha-2028055574.html

В небе над Польшей подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине

В небе над Польшей подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 09.07.2025

В небе над Польшей подняли авиацию из-за якобы активности России на Украине

Авиация Польши и стран-союзников поднята в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов польских... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T04:59:00+03:00

2025-07-09T04:59:00+03:00

2025-07-09T04:59:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Авиация Польши и стран-союзников поднята в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов польских вооруженных сил в соцсети Х. Как утверждается в сообщении командования, в связи с якобы активной операцией РФ на территории Украины в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". "Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250704/polsha-2027311056.html

https://ria.ru/20250406/aviatsiya-2009597951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, украина