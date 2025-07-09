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"Аэрофлот" назвал время полета из Москвы в Геленджик

"Аэрофлот" назвал время полета из Москвы в Геленджик - РИА Новости, 09.07.2025

"Аэрофлот" назвал время полета из Москвы в Геленджик

Время полета из Москвы в Геленджик займет 4 часа 5 минут, обратно - 3 часа 55 минут, следует из данных сайта авиаперевозчика, с которыми ознакомились РИА... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T18:22:00+03:00

2025-07-09T18:22:00+03:00

2025-07-09T18:32:00+03:00

москва

геленджик

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Время полета из Москвы в Геленджик займет 4 часа 5 минут, обратно - 3 часа 55 минут, следует из данных сайта авиаперевозчика, с которыми ознакомились РИА Новости.Как сообщала ранее в среду Росавиация, аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск.Из Москвы 18 июля самолет вылетит в 11.20, из Геленджика - в 16.25."Аэрофлот" будет выполнять рейсы в аэропорт Геленджик из московской авиагавани "Шереметьево".Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250709/stoimost-2028203806.html

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москва, геленджик, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)