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Умер композитор Игорь Поклад - РИА Новости, 09.07.2025
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Культура
 
09:51 09.07.2025
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Умер композитор Игорь Поклад
Умер композитор Игорь Поклад - РИА Новости, 09.07.2025
Умер композитор Игорь Поклад
Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни, сообщила в среду его супруга Светлана Поклад. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T09:51:00+03:00
2025-07-09T09:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни, сообщила в среду его супруга Светлана Поклад. "Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда", - написала она в социальной сети Facebook*. Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в УССР. Жил он с супругой в поселке Ворзель Киевской области. Композитор написал свыше 150 песен, в их числе - "Любимая", "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Песня о матери". Кроме того, он писал музыку к фильмам, мюзиклам и мультфильмам. Его популярные работы - музыкальная комедия "Вторая свадьба в Малиновке", мюзикл "Конотопская ведьма", серия мультфильмов "Казаки", фильмы "Работа над ошибками", "Дударики".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Культура, Россия, Бишкек, Киевская область
Умер композитор Игорь Поклад

Композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни

© Фото : соцсети Советский и украинский композитор Игорь Поклад
Советский и украинский композитор Игорь Поклад - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : соцсети
Советский и украинский композитор Игорь Поклад . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни, сообщила в среду его супруга Светлана Поклад.
"Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда", - написала она в социальной сети Facebook*.
Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в УССР. Жил он с супругой в поселке Ворзель Киевской области. Композитор написал свыше 150 песен, в их числе - "Любимая", "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Песня о матери". Кроме того, он писал музыку к фильмам, мюзиклам и мультфильмам. Его популярные работы - музыкальная комедия "Вторая свадьба в Малиновке", мюзикл "Конотопская ведьма", серия мультфильмов "Казаки", фильмы "Работа над ошибками", "Дударики".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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