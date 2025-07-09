Умер композитор Игорь Поклад
Композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни
© Фото : соцсети Советский и украинский композитор Игорь Поклад
© Фото : соцсети
Советский и украинский композитор Игорь Поклад . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни, сообщила в среду его супруга Светлана Поклад.
"Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда", - написала она в социальной сети Facebook*.
Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в УССР. Жил он с супругой в поселке Ворзель Киевской области. Композитор написал свыше 150 песен, в их числе - "Любимая", "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Песня о матери". Кроме того, он писал музыку к фильмам, мюзиклам и мультфильмам. Его популярные работы - музыкальная комедия "Вторая свадьба в Малиновке", мюзикл "Конотопская ведьма", серия мультфильмов "Казаки", фильмы "Работа над ошибками", "Дударики".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.