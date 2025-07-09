https://ria.ru/20250709/poklad-2028078641.html

Умер композитор Игорь Поклад

Умер композитор Игорь Поклад - РИА Новости, 09.07.2025

Умер композитор Игорь Поклад

Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни, сообщила в среду его супруга Светлана Поклад. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T09:51:00+03:00

2025-07-09T09:51:00+03:00

2025-07-09T09:51:00+03:00

культура

россия

бишкек

киевская область

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Советский и украинский композитор Игорь Поклад умер на 84-м году жизни, сообщила в среду его супруга Светлана Поклад. "Вот и все. Любила, люблю и буду любить всегда", - написала она в социальной сети Facebook*. Поклад родился 10 декабря 1941 года в Бишкеке. После окончания Великой Отечественной войны его семья вернулась в УССР. Жил он с супругой в поселке Ворзель Киевской области. Композитор написал свыше 150 песен, в их числе - "Любимая", "Дикие гуси", "Волшебная скрипка", "Песня о матери". Кроме того, он писал музыку к фильмам, мюзиклам и мультфильмам. Его популярные работы - музыкальная комедия "Вторая свадьба в Малиновке", мюзикл "Конотопская ведьма", серия мультфильмов "Казаки", фильмы "Работа над ошибками", "Дударики".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бишкек, киевская область