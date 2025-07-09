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Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале - РИА Новости, 09.07.2025
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14:51 09.07.2025 (обновлено: 15:05 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/pokazateli-2028147744.html
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале - РИА Новости, 09.07.2025
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале
Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:51:00+03:00
2025-07-09T15:05:00+03:00
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В ходе рассмотрения в Госдуме итогов исполнения федерального бюджета за 2024 год депутат задал вопрос, не пора ли отказаться от корректировки государственных программ, а целевые показатели программ направить "на решение проблем, а не на сам факт освоения бюджета"."Абсолютно справедливое замечание, и мы действительно слышим депутатов. Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в четвертом квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты", - ответил Силуанов.
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россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале

Правительство запретит менять показатели госпрограмм в четвертом квартале

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
В ходе рассмотрения в Госдуме итогов исполнения федерального бюджета за 2024 год депутат задал вопрос, не пора ли отказаться от корректировки государственных программ, а целевые показатели программ направить "на решение проблем, а не на сам факт освоения бюджета".
"Абсолютно справедливое замечание, и мы действительно слышим депутатов. Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в четвертом квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты", - ответил Силуанов.
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