https://ria.ru/20250709/pokazateli-2028147744.html
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале - РИА Новости, 09.07.2025
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале
Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:51:00+03:00
2025-07-09T14:51:00+03:00
2025-07-09T15:05:00+03:00
россия
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В ходе рассмотрения в Госдуме итогов исполнения федерального бюджета за 2024 год депутат задал вопрос, не пора ли отказаться от корректировки государственных программ, а целевые показатели программ направить "на решение проблем, а не на сам факт освоения бюджета"."Абсолютно справедливое замечание, и мы действительно слышим депутатов. Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в четвертом квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты", - ответил Силуанов.
https://ria.ru/20250709/proekt-2028137002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале
Правительство запретит менять показатели госпрограмм в четвертом квартале