https://ria.ru/20250709/pokazateli-2028147744.html

Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале

Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале - РИА Новости, 09.07.2025

Показатели госпрограмм запретят менять в четвертом квартале

Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:51:00+03:00

2025-07-09T14:51:00+03:00

2025-07-09T15:05:00+03:00

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство РФ в текущем году приняло решение запретить менять в четвертом квартале показатели государственных программ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.В ходе рассмотрения в Госдуме итогов исполнения федерального бюджета за 2024 год депутат задал вопрос, не пора ли отказаться от корректировки государственных программ, а целевые показатели программ направить "на решение проблем, а не на сам факт освоения бюджета"."Абсолютно справедливое замечание, и мы действительно слышим депутатов. Правительство Российской Федерации приняло в текущем году решение, чтобы в четвертом квартале запретить изменения в показатели государственных программ. Такое решение принято, и уверен, что даст как раз результаты", - ответил Силуанов.

https://ria.ru/20250709/proekt-2028137002.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, антон силуанов, экономика