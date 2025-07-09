https://ria.ru/20250709/pogoda-2028052644.html
Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд
Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд - РИА Новости, 09.07.2025
Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд четвертый раз за 2 недели, 8 июля температура поднялась до +31,1 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T03:51:00+03:00
2025-07-09T03:51:00+03:00
2025-07-09T03:51:00+03:00
общество
владивосток
тихий океан
примгидромет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113825/87/1138258779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a19794c611bd223b0886bdae3c013e4f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Жара во Владивостоке побила температурный рекорд четвертый раз за 2 недели, 8 июля температура поднялась до +31,1 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет. В Приморье с 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на 24-28 июня и 3-8 июля. Температурные рекорды во Владивостоке были побиты 27 июня, 4 и 6 июля. Седьмого июля температура воздуха в столице ДФО достигла исторического максимума 1973 года. Синоптики отмечали, что причина необычной жары - в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане. "Восьмого июля, во Владивостоке был зафиксирован новый температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +31,1 градусов по Цельсию, превысив предыдущий максимум 1973 года на 0,1 градуса", - говорится в сообщении. Синоптики отмечают, что это историческое событие, несмотря на минимальный отрыв с 1973 года. Сообщается, что 9 июня есть вероятность зафиксировать уже 5 температурный рекорд. Исторический максимум на эту дату, установленный в 1937 году, - 29,6 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html
https://ria.ru/20250708/vladivostok-2027809305.html
владивосток
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/113825/87/1138258779_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_aeb9d925ac8ef508b618cc49a6d3ed6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, тихий океан, примгидромет
Общество, Владивосток, Тихий океан, Примгидромет
Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд
Жара во Владивостоке четвертый раз за две недели побила температурный рекорд