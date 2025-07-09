https://ria.ru/20250709/pogoda-2028052644.html

Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд

Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд - РИА Новости, 09.07.2025

Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд

Жара во Владивостоке побила температурный рекорд четвертый раз за 2 недели, 8 июля температура поднялась до +31,1 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T03:51:00+03:00

2025-07-09T03:51:00+03:00

2025-07-09T03:51:00+03:00

общество

владивосток

тихий океан

примгидромет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/113825/87/1138258779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a19794c611bd223b0886bdae3c013e4f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Жара во Владивостоке побила температурный рекорд четвертый раз за 2 недели, 8 июля температура поднялась до +31,1 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет. В Приморье с 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на 24-28 июня и 3-8 июля. Температурные рекорды во Владивостоке были побиты 27 июня, 4 и 6 июля. Седьмого июля температура воздуха в столице ДФО достигла исторического максимума 1973 года. Синоптики отмечали, что причина необычной жары - в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане. "Восьмого июля, во Владивостоке был зафиксирован новый температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +31,1 градусов по Цельсию, превысив предыдущий максимум 1973 года на 0,1 градуса", - говорится в сообщении. Синоптики отмечают, что это историческое событие, несмотря на минимальный отрыв с 1973 года. Сообщается, что 9 июня есть вероятность зафиксировать уже 5 температурный рекорд. Исторический максимум на эту дату, установленный в 1937 году, - 29,6 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html

https://ria.ru/20250708/vladivostok-2027809305.html

владивосток

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владивосток, тихий океан, примгидромет