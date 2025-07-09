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Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах
Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах - РИА Новости, 09.07.2025
Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах
Дзержинский суд Оренбурга назначил меру пресечения трем подросткам за поджог оборудования на железной дороге: двоих отправил под домашний арест, одному назначил РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:44:00+03:00
2025-07-09T14:44:00+03:00
2025-07-09T14:58:00+03:00
происшествия
оренбургская область
россия
светлана петренко
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Дзержинский суд Оренбурга назначил меру пресечения трем подросткам за поджог оборудования на железной дороге: двоих отправил под домашний арест, одному назначил запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в суде.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА новости о задержании четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Им вменяется теракт.В Дзержинском суде Оренбурга агентству уточнили, что судебное заседание по мере пресечения троим подросткам из области прошло в закрытом режиме."По решению суда двоим назначен домашний арест, третьему – запрет определенных действий", - сказал собеседник.Статья 205 УК РФ "террористический акт" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20250603/prigovor-2020700773.html
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Задержание подростков, поджигавших по заданию спецслужб Украины ж/д оборудование
ФСБ публикует видео о задержании подростков, поджигавших по заданию спецслужб Украины ж/д оборудование в Оренбургской области и Удмуртии. Само преступление было снято на камеру.
2025-07-09T14:44
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происшествия, оренбургская область, россия, светлана петренко, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Светлана Петренко, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах
За поджоги на ж/д в Оренбуржье двух подростков отправили под домашний арест