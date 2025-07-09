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Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах - РИА Новости, 09.07.2025
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14:44 09.07.2025 (обновлено: 14:58 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/podrostki-2028145307.html
Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах
Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах - РИА Новости, 09.07.2025
Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах
Дзержинский суд Оренбурга назначил меру пресечения трем подросткам за поджог оборудования на железной дороге: двоих отправил под домашний арест, одному назначил РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:44:00+03:00
2025-07-09T14:58:00+03:00
происшествия
оренбургская область
россия
светлана петренко
оренбург
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Дзержинский суд Оренбурга назначил меру пресечения трем подросткам за поджог оборудования на железной дороге: двоих отправил под домашний арест, одному назначил запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в суде.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА новости о задержании четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Им вменяется теракт.В Дзержинском суде Оренбурга агентству уточнили, что судебное заседание по мере пресечения троим подросткам из области прошло в закрытом режиме."По решению суда двоим назначен домашний арест, третьему – запрет определенных действий", - сказал собеседник.Статья 205 УК РФ "террористический акт" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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оренбургская область
россия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
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60
Задержание подростков, поджигавших по заданию спецслужб Украины ж/д оборудование
ФСБ публикует видео о задержании подростков, поджигавших по заданию спецслужб Украины ж/д оборудование в Оренбургской области и Удмуртии. Само преступление было снято на камеру.
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происшествия, оренбургская область, россия, светлана петренко, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Светлана Петренко, Оренбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах

За поджоги на ж/д в Оренбуржье двух подростков отправили под домашний арест

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Дзержинский суд Оренбурга назначил меру пресечения трем подросткам за поджог оборудования на железной дороге: двоих отправил под домашний арест, одному назначил запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА новости о задержании четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Им вменяется теракт.
В Дзержинском суде Оренбурга агентству уточнили, что судебное заседание по мере пресечения троим подросткам из области прошло в закрытом режиме.
«
"По решению суда двоим назначен домашний арест, третьему – запрет определенных действий", - сказал собеседник.
Статья 205 УК РФ "террористический акт" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Двум жителям Кировской области вынесли приговор за поджог релейных шкафов
3 июня, 16:49
 
ПроисшествияОренбургская областьРоссияСветлана ПетренкоОренбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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