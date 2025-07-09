https://ria.ru/20250709/podrostki-2028145307.html

Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах

Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах - РИА Новости, 09.07.2025

Суд в Оренбуржье назначил меру пресечения подросткам, обвиняемым в поджогах

Дзержинский суд Оренбурга назначил меру пресечения трем подросткам за поджог оборудования на железной дороге: двоих отправил под домашний арест, одному назначил РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:44:00+03:00

2025-07-09T14:44:00+03:00

2025-07-09T14:58:00+03:00

происшествия

оренбургская область

россия

светлана петренко

оренбург

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 9 июл - РИА Новости. Дзержинский суд Оренбурга назначил меру пресечения трем подросткам за поджог оборудования на железной дороге: двоих отправил под домашний арест, одному назначил запрет определенных действий, сообщили РИА Новости в суде.Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА новости о задержании четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины за денежное вознаграждение. Им вменяется теракт.В Дзержинском суде Оренбурга агентству уточнили, что судебное заседание по мере пресечения троим подросткам из области прошло в закрытом режиме."По решению суда двоим назначен домашний арест, третьему – запрет определенных действий", - сказал собеседник.Статья 205 УК РФ "террористический акт" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20250603/prigovor-2020700773.html

оренбургская область

россия

оренбург

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Задержание подростков, поджигавших по заданию спецслужб Украины ж/д оборудование ФСБ публикует видео о задержании подростков, поджигавших по заданию спецслужб Украины ж/д оборудование в Оренбургской области и Удмуртии. Само преступление было снято на камеру. 2025-07-09T14:44 true PT2M26S

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Наталья Макарова

происшествия, оренбургская область, россия, светлана петренко, оренбург, следственный комитет россии (ск рф)