https://ria.ru/20250709/plovdiv-2028062122.html

Дело главы отделения "Русофилов" в Пловдиве пока не передали в суд

Дело главы отделения "Русофилов" в Пловдиве пока не передали в суд - РИА Новости, 09.07.2025

Дело главы отделения "Русофилов" в Пловдиве пока не передали в суд

Дело главы отделения движения "Русофилов" в болгарском городе Пловдив Златомира Дёвленского пока не передали в суд, сторонники пытаются добиться прекращения его РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T06:50:00+03:00

2025-07-09T06:50:00+03:00

2025-07-09T06:50:00+03:00

в мире

пловдив

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дело главы отделения движения "Русофилов" в болгарском городе Пловдив Златомира Дёвленского пока не передали в суд, сторонники пытаются добиться прекращения его преследования, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. "Дело еще не передали в суд, мы пытаемся добиться его прекращения. Мы разговариваем каждый день. Я вижусь с ним каждую неделю. Он ходит на работу", - сказал Петков агентству. Ранее председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5 тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Болгарский депутат ранее отмечал, что глава отделения "Русофилов" помогал проводить в Пловдиве патриотические мероприятия, в частности, День Победы.

https://ria.ru/20241019/rossija-1978868776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пловдив, болгария