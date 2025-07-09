Дело главы отделения "Русофилов" в Пловдиве пока не передали в суд
Дело главы отделения Русофилов в Пловдиве Девленского пока не передали в суд
© Фото : Страница Златомира Дёвленского в соцсетиПредседатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский
© Фото : Страница Златомира Дёвленского в соцсети
Председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве Златомир Дёвленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дело главы отделения движения "Русофилов" в болгарском городе Пловдив Златомира Дёвленского пока не передали в суд, сторонники пытаются добиться прекращения его преследования, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
"Дело еще не передали в суд, мы пытаемся добиться его прекращения. Мы разговариваем каждый день. Я вижусь с ним каждую неделю. Он ходит на работу", - сказал Петков агентству.
Ранее председатель национального движения "Русофилы" в болгарском Пловдиве был задержан сотрудниками спецслужб. По словам депутата Ивана Петкова, "его приятель" Златомир Дёвленский был задержан в собственном доме по подозрению в разглашении секретной информации. Позднее его отпустили под залог 5 тысяч левов (около 2,5 тысячи евро). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Болгарский депутат ранее отмечал, что глава отделения "Русофилов" помогал проводить в Пловдиве патриотические мероприятия, в частности, День Победы.
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