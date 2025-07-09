Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву
Песков: Кремль не знает, являются ли угрозы Трампа разбомбить Москву фейком
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву может быть фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в среду телеканал CNN опубликовал запись, на которой, как утверждается, Трамп во время предвыборной кампании в прошлом году якобы заявил, что при разговоре с российским президентом Владимиром Путиным пообещал разбомбить Москву в случае начала военных действий в отношении Киева.
"Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", — сказал он.
По словам Пескова, тогда между Путиным и Трампом не было телефонных разговоров.
"Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", — резюмировал представитель Кремля.
В октябре прошлого года журнал The Wall Street Journal передавал слова Трампа о том, что тот якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". Путин, комментируя заявление нынешнего американского президента, сообщил, что не помнит разговора, в котором Трамп допускал такие высказывания.