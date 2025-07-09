Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 09.07.2025 (обновлено: 13:03 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/peskov-2028120516.html
Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву
Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву - РИА Новости, 09.07.2025
Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву
Аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву может быть фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:40:00+03:00
2025-07-09T13:03:00+03:00
москва
пекин
россия
дмитрий песков
дональд трамп
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву может быть фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", — сказал он.По словам Пескова, тогда между Путиным и Трампом не было телефонных разговоров. "Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", — резюмировал представитель Кремля.В октябре прошлого года журнал The Wall Street Journal передавал слова Трампа о том, что тот якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". Путин, комментируя заявление нынешнего американского президента, сообщил, что не помнит разговора, в котором Трамп допускал такие высказывания.
https://ria.ru/20250707/putin-2027790891.html
москва
пекин
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, пекин, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, сша
Москва, Пекин, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире, США
Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву

Песков: Кремль не знает, являются ли угрозы Трампа разбомбить Москву фейком

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву может быть фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в среду телеканал CNN опубликовал запись, на которой, как утверждается, Трамп во время предвыборной кампании в прошлом году якобы заявил, что при разговоре с российским президентом Владимиром Путиным пообещал разбомбить Москву в случае начала военных действий в отношении Киева.

"Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", — сказал он.
По словам Пескова, тогда между Путиным и Трампом не было телефонных разговоров.
"Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", — резюмировал представитель Кремля.
В октябре прошлого года журнал The Wall Street Journal передавал слова Трампа о том, что тот якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". Путин, комментируя заявление нынешнего американского президента, сообщил, что не помнит разговора, в котором Трамп допускал такие высказывания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине после разговора с Трампом
7 июля, 23:22
 
МоскваПекинРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала