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Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву

Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву - РИА Новости, 09.07.2025

Песков ответил на вопрос об угрозах Трампа "разбомбить" Москву

Аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву может быть фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:40:00+03:00

2025-07-09T12:40:00+03:00

2025-07-09T13:03:00+03:00

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пекин

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аудиозапись с угрозами президента США Дональда Трампа разбомбить Москву может быть фейком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Является ли это фейком или не является — мы тоже этого не знаем. Фейков сейчас очень много, зачастую гораздо больше, чем правдивой информации. Всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", — сказал он.По словам Пескова, тогда между Путиным и Трампом не было телефонных разговоров. "Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый дом", — резюмировал представитель Кремля.В октябре прошлого года журнал The Wall Street Journal передавал слова Трампа о том, что тот якобы угрожал российскому лидеру нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину". Путин, комментируя заявление нынешнего американского президента, сообщил, что не помнит разговора, в котором Трамп допускал такие высказывания.

https://ria.ru/20250707/putin-2027790891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, пекин, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, сша