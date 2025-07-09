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Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2025
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12:50 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/peregovory-2028124243.html
Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков
Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2025
Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков
Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил, заявил журналистам... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T12:50:00+03:00
2025-07-09T12:50:00+03:00
россия
украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Россия ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду (переговоров - ред.). Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед каждый новый день, украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - сказал Песков. ​
https://ria.ru/20250709/peskov-2028121610.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков
Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков
Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков

Песков: прямые переговоры России и Украины в интересах Киева

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду (переговоров - ред.). Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед каждый новый день, украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - сказал Песков. ​
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Кремль: сложность ситуации на Украине не дает решить проблему моментально
12:43
 
РоссияУкраинаКиевДмитрий Песков
 
 
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