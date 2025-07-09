https://ria.ru/20250709/peregovory-2028124243.html

Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков

Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков - РИА Новости, 09.07.2025

Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, заявил Песков

Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил, заявил журналистам... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T12:50:00+03:00

2025-07-09T12:50:00+03:00

2025-07-09T12:50:00+03:00

россия

украина

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прямые переговоры России и Украины в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу украинских сил, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Россия ожидает от украинской стороны предложения по третьему раунду (переговоров - ред.). Это должно быть в интересах украинской стороны, потому что ситуация на земле меняется ежедневно. Мы идем вперед каждый новый день, украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями", - сказал Песков. ​

https://ria.ru/20250709/peskov-2028121610.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, дмитрий песков