https://ria.ru/20250709/pensija-2028047286.html
Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия
Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия - РИА Новости, 09.07.2025
Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия
Страховая пенсия формируется более чем у 60 миллионов граждан России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:20:00+03:00
2025-07-09T02:20:00+03:00
2025-07-09T02:20:00+03:00
общество
россия
пенсия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Страховая пенсия формируется более чем у 60 миллионов граждан России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, на сегодняшний день 60,1 миллиона россиян формируют свою страховую пенсию. Ранее из данных Соцфонда РИА Новости выяснило, что средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года. В свою очередь средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.
https://ria.ru/20250704/pensiya-2027077535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсия
Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия
Соцфонд: страховая пенсия формируется более чем у 60 миллионов россиян