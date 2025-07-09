https://ria.ru/20250709/pensija-2028047286.html

Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия

Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия - РИА Новости, 09.07.2025

Стало известно число россиян, у которых формируется страховая пенсия

Страховая пенсия формируется более чем у 60 миллионов граждан России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:20:00+03:00

2025-07-09T02:20:00+03:00

2025-07-09T02:20:00+03:00

общество

россия

пенсия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Страховая пенсия формируется более чем у 60 миллионов граждан России, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, на сегодняшний день 60,1 миллиона россиян формируют свою страховую пенсию. Ранее из данных Соцфонда РИА Новости выяснило, что средняя пенсия в России составила почти 23,5 тысячи рублей по состоянию на 1 апреля 2025 года. В свою очередь средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года.

https://ria.ru/20250704/pensiya-2027077535.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, пенсия