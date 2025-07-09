https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028182830.html

Действия Пашиняна напоминают украинский сценарий, считает эксперт

Действия Пашиняна напоминают украинский сценарий, считает эксперт - РИА Новости, 09.07.2025

Действия Пашиняна напоминают украинский сценарий, считает эксперт

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные против церкви и оппозиции, напоминают украинский сценарий, который ведет Армению в... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:05:00+03:00

2025-07-09T17:05:00+03:00

2025-07-09T17:05:00+03:00

армения

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные против церкви и оппозиции, напоминают украинский сценарий, который ведет Армению в неизвестность, поделился с РИА Новости мнением ливанский эксперт по международным отношениям и глава Ближневосточной обсерватории Набиль Жбейли. "Действия Пашиняна - это часть его досрочной избирательной кампании перед предстоящими выборами. Цель властей - обозначить красные линии для поддерживаемой Армянской Апостольской Церковью оппозиции и помешать ее приходу к власти. Происходящее напоминает целенаправленную кампанию против тяготеющих к России сил с помощью лживых обвинений, что, по сути, повторяет украинский сценарий", - сказал Жбейли. По словам эксперта, Пашинян ведет бессмысленную предвыборную борьбу, пытаясь заручиться поддержкой молодежи, но этот план обречен на провал. "Он борется с ветряными мельницами и толкает армянский народ в неизвестность. Такая ситуация чревата открытым противостоянием, которого этот народ, стремящийся к росту и процветанию, не желает, а схема, направленная против России, не увенчается успехом", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что Пашинян тянет Армению в западный альянс, враждебный России и тем, кто остается верен давним союзам. Однако, Жбейли выразил уверенность, что Западу не удастся закрепиться в стране, поскольку церковь имеет в Армении глубокие корни, а ее народ остается консервативным и привержен своим традициям и религиозным ценностям. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028171228.html

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028148083.html

армения

ереван

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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении