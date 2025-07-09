Запад лицемерно одобряет действия Пашиняна, считает ливанский политолог
Политолог Хардан: Запад лицемерит, одобряя действия Пашиняна в отношении церкви
© Фотохост-агентство РИА Новости
Никол Пашинян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Коллективный Запад проявил свое лицемерие молчаливым одобрением репрессивных действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви, так как эта политика соответствует западным интересам, поделился мнением с РИА Новости ливанский политолог Хасан Хардан.
"Казалось бы, подобные репрессивные меры могли бы вызвать критику западных борцов за защиту принципов демократии и других декларируемых ими свобод, но, понятно, что такого не произойдет. Несмотря на подавление оппозиции и нарушения прав человека, они никогда не осудят Пашиняна, так как его политика соответствует их интересам, и Запад продолжает лицемерить, когда речь идет о союзных режимах", - сказал Хардан.
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По мнению политолога, последние события в Армении, с одной стороны, являются частью кампании по укреплению власти и подавлению оппозиции и влиятельных институтов, таких как церковь. А с другой, все это происходит в геополитическом контексте, когда "Армения Пашиняна" пытается переориентировать свою внешнюю политику в сторону заинтересованного в этом сдвиге Запада в ущерб традиционного союза с Россией", - сказал он.
"Запад давно поддерживает режим Пашиняна из-за курса, который соответствует его повесткам, включая дистанцирование и отделение от России, и его готовность сблизиться с ЕС. Кроме того, официальный Ереван активизирует военное взаимодействие, к примеру, с такими странами как Франция, что усиливает его связи с западным лагерем",- добавил Хардан.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская