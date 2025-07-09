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Запад лицемерно одобряет действия Пашиняна, считает ливанский политолог - РИА Новости, 09.07.2025
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16:30 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028171228.html
Запад лицемерно одобряет действия Пашиняна, считает ливанский политолог
Запад лицемерно одобряет действия Пашиняна, считает ливанский политолог - РИА Новости, 09.07.2025
Запад лицемерно одобряет действия Пашиняна, считает ливанский политолог
Коллективный Запад проявил свое лицемерие молчаливым одобрением репрессивных действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:30:00+03:00
2025-07-09T16:30:00+03:00
армения
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Коллективный Запад проявил свое лицемерие молчаливым одобрением репрессивных действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви, так как эта политика соответствует западным интересам, поделился мнением с РИА Новости ливанский политолог Хасан Хардан. "Казалось бы, подобные репрессивные меры могли бы вызвать критику западных борцов за защиту принципов демократии и других декларируемых ими свобод, но, понятно, что такого не произойдет. Несмотря на подавление оппозиции и нарушения прав человека, они никогда не осудят Пашиняна, так как его политика соответствует их интересам, и Запад продолжает лицемерить, когда речь идет о союзных режимах", - сказал Хардан. По мнению политолога, последние события в Армении, с одной стороны, являются частью кампании по укреплению власти и подавлению оппозиции и влиятельных институтов, таких как церковь. А с другой, все это происходит в геополитическом контексте, когда "Армения Пашиняна" пытается переориентировать свою внешнюю политику в сторону заинтересованного в этом сдвиге Запада в ущерб традиционного союза с Россией", - сказал он. "Запад давно поддерживает режим Пашиняна из-за курса, который соответствует его повесткам, включая дистанцирование и отделение от России, и его готовность сблизиться с ЕС. Кроме того, официальный Ереван активизирует военное взаимодействие, к примеру, с такими странами как Франция, что усиливает его связи с западным лагерем",- добавил Хардан. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025838842.html
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ереван
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армения, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Запад лицемерно одобряет действия Пашиняна, считает ливанский политолог

Политолог Хардан: Запад лицемерит, одобряя действия Пашиняна в отношении церкви

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Никол Пашинян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 июн - РИА Новости. Коллективный Запад проявил свое лицемерие молчаливым одобрением репрессивных действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви, так как эта политика соответствует западным интересам, поделился мнением с РИА Новости ливанский политолог Хасан Хардан.
"Казалось бы, подобные репрессивные меры могли бы вызвать критику западных борцов за защиту принципов демократии и других декларируемых ими свобод, но, понятно, что такого не произойдет. Несмотря на подавление оппозиции и нарушения прав человека, они никогда не осудят Пашиняна, так как его политика соответствует их интересам, и Запад продолжает лицемерить, когда речь идет о союзных режимах", - сказал Хардан.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Пашинян ведет Армению в пропасть, заявили в Госдуме
27 июня, 15:06
По мнению политолога, последние события в Армении, с одной стороны, являются частью кампании по укреплению власти и подавлению оппозиции и влиятельных институтов, таких как церковь. А с другой, все это происходит в геополитическом контексте, когда "Армения Пашиняна" пытается переориентировать свою внешнюю политику в сторону заинтересованного в этом сдвиге Запада в ущерб традиционного союза с Россией", - сказал он.
"Запад давно поддерживает режим Пашиняна из-за курса, который соответствует его повесткам, включая дистанцирование и отделение от России, и его готовность сблизиться с ЕС. Кроме того, официальный Ереван активизирует военное взаимодействие, к примеру, с такими странами как Франция, что усиливает его связи с западным лагерем",- добавил Хардан.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь
8 июля, 13:58
 
АрменияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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