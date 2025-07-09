Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт
Консейсау: Пашинян наносит удар по духовному и культурному плюрализму в Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар духовному и культурному плюрализму в стране, нападая на религиозных лидеров страны и Армянскую апостольскую церковь, заявил бразильский эксперт по международным отношениям и сотрудник Центра изучения России, Евразии и постсоветского пространства Гильерме Консейсау.
"Превращая политический конфликт в крестовый поход против духовенства, правительство наносит удар по тому самому культурному и духовному плюрализму, который поддерживает самобытность страны в целом", - заявил Консейсау РИА Новости.
Эксперт считает, что задержание представителей армянского духовенства лишь показывает, что власти стремятся любым способом заткнуть рот несогласным с их политикой, используя при этом спецслужбы.
Во вторник Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская