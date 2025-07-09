Рейтинг@Mail.ru
Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028153221.html
Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт
Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт - РИА Новости, 09.07.2025
Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт
Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар духовному и культурному плюрализму в стране, нападая на религиозных лидеров страны и Армянскую апостольскую... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:16:00+03:00
2025-07-09T15:16:00+03:00
армения
украина
россия
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_2c142f60077cee9a144aea521942b337.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар духовному и культурному плюрализму в стране, нападая на религиозных лидеров страны и Армянскую апостольскую церковь, заявил бразильский эксперт по международным отношениям и сотрудник Центра изучения России, Евразии и постсоветского пространства Гильерме Консейсау. "Превращая политический конфликт в крестовый поход против духовенства, правительство наносит удар по тому самому культурному и духовному плюрализму, который поддерживает самобытность страны в целом", - заявил Консейсау РИА Новости. Эксперт считает, что задержание представителей армянского духовенства лишь показывает, что власти стремятся любым способом заткнуть рот несогласным с их политикой, используя при этом спецслужбы. Консейсау отмечает, что подобные репрессивные методы не осуждаются странами Запада, так как они заинтересованы в том, чтобы "вырвать Армению из российской сферы влияния", подчеркнув схожесть политической обстановки в Армении с тем, что ранее происходило на Украине. Во вторник Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250708/armeniya-2028017813.html
https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html
армения
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063354_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_123d66456641ea3752c2de5747e75768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, украина, россия, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Украина, Россия, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Facebook, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт

Консейсау: Пашинян наносит удар по духовному и культурному плюрализму в Армении

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар духовному и культурному плюрализму в стране, нападая на религиозных лидеров страны и Армянскую апостольскую церковь, заявил бразильский эксперт по международным отношениям и сотрудник Центра изучения России, Евразии и постсоветского пространства Гильерме Консейсау.
"Превращая политический конфликт в крестовый поход против духовенства, правительство наносит удар по тому самому культурному и духовному плюрализму, который поддерживает самобытность страны в целом", - заявил Консейсау РИА Новости.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Пашинян в конфликте с церковью идет ва-банк, заявили в Союзе армян России
8 июля, 20:08
Эксперт считает, что задержание представителей армянского духовенства лишь показывает, что власти стремятся любым способом заткнуть рот несогласным с их политикой, используя при этом спецслужбы.
Консейсау отмечает, что подобные репрессивные методы не осуждаются странами Запада, так как они заинтересованы в том, чтобы "вырвать Армению из российской сферы влияния", подчеркнув схожесть политической обстановки в Армении с тем, что ранее происходило на Украине.
Во вторник Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* запрещена в РФ как экстремистская
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви
8 июля, 11:05
 
АрменияУкраинаРоссияНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьFacebookПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала