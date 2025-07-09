https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028153221.html

Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт

Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт - РИА Новости, 09.07.2025

Пашинян уничтожает духовный плюрализм в Армении, считает эксперт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар духовному и культурному плюрализму в стране, нападая на религиозных лидеров страны и Армянскую апостольскую... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T15:16:00+03:00

2025-07-09T15:16:00+03:00

2025-07-09T15:16:00+03:00

армения

украина

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никол пашинян

гарегин ii

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар духовному и культурному плюрализму в стране, нападая на религиозных лидеров страны и Армянскую апостольскую церковь, заявил бразильский эксперт по международным отношениям и сотрудник Центра изучения России, Евразии и постсоветского пространства Гильерме Консейсау. "Превращая политический конфликт в крестовый поход против духовенства, правительство наносит удар по тому самому культурному и духовному плюрализму, который поддерживает самобытность страны в целом", - заявил Консейсау РИА Новости. Эксперт считает, что задержание представителей армянского духовенства лишь показывает, что власти стремятся любым способом заткнуть рот несогласным с их политикой, используя при этом спецслужбы. Консейсау отмечает, что подобные репрессивные методы не осуждаются странами Запада, так как они заинтересованы в том, чтобы "вырвать Армению из российской сферы влияния", подчеркнув схожесть политической обстановки в Армении с тем, что ранее происходило на Украине. Во вторник Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви, католикоса всех армян Гарегина II и церковных иерархов, пообещав лично возглавить борьбу против них. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250708/armeniya-2028017813.html

https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html

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