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В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой - РИА Новости, 09.07.2025
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Религия
 
14:52 09.07.2025 (обновлено: 14:53 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028148083.html
В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой
В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой - РИА Новости, 09.07.2025
В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой
Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные против Армянской апостольской церкви, совершаются по указаниям его зарубежных покровителей,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T14:52:00+03:00
2025-07-09T14:53:00+03:00
армения
ближний восток
никол пашинян
самвел карапетян
гарегин ii
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
религия
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БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные против Армянской апостольской церкви, совершаются по указаниям его зарубежных покровителей, заявил РИА Новости генеральный секретарь православного ближневосточного союза "Эль-Машрик" и глава исследовательского центра "Аль-Араби Аль-Машрики" Ильяс эль-Морр. Православный ближневосточный союз сформирован в 2024-2025 годах и состоит из православных сообществ в странах Ближнего Востока. "То, что делает Никол Пашинян, не самостоятельное решение. Он исполняет внешние установки, цель которых — подорвать исторические связи Армении с ее союзниками, прежде всего с Россией, и ослабить российское влияние в регионе", - сказал эль-Морр. Собеседник агентства охарактеризовал действия армянского премьера как "серьезную ошибку" по отношению к Армянской апостольской церкви. По его словам, речь идет о политике, навязанной Западом и направленной на систематическое ослабление церкви, как это уже произошло в ряде восточноевропейских стран - на Украине, в Молдавии и Румынии. "Такая политика Пашиняна может негативно отразиться на экономике страны, учитывая, что более 60% инвестиций в Армении — российские. Недавний арест влиятельного бизнесмена Самвела Карапетяна — это часть организованной кампании против национальных ценностей, где Армянская церковь является главной мишенью", - добавил эль-Морр. Глава православного союза напомнил, что противостояние между армянскими властями и церковью началось еще с 2018 года, после прихода Пашиняна к власти и его прозападного курса, далекого от традиций армянского общества и духовенства. Ситуация обострилась после второй Карабахской войны в 2020 году, когда католикос всех армян Гарегин II резко раскритиковал Пашиняна и призвал к его отставке. "Сейчас Армения переживает глубокий внутренний конфликт между двумя направлениями: одно из них стремится сохранить культурное, духовное и историческое наследие, воплощенное в церкви, а другое — тянет страну под западный зонтик, превращая ее в инструмент против собственных союзников и соседей", — подчеркнул собеседник агентства. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250708/armeniya-2028017813.html
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армения, ближний восток, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ближний Восток, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Гарегин II, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Религия
В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой

эль-Морр: Пашинян действует по указаниям зарубежных покровителей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Никол Пашинян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные против Армянской апостольской церкви, совершаются по указаниям его зарубежных покровителей, заявил РИА Новости генеральный секретарь православного ближневосточного союза "Эль-Машрик" и глава исследовательского центра "Аль-Араби Аль-Машрики" Ильяс эль-Морр.
Православный ближневосточный союз сформирован в 2024-2025 годах и состоит из православных сообществ в странах Ближнего Востока.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пашинян в конфликте с церковью идет ва-банк, заявили в Союзе армян России
8 июля, 20:08
"То, что делает Никол Пашинян, не самостоятельное решение. Он исполняет внешние установки, цель которых — подорвать исторические связи Армении с ее союзниками, прежде всего с Россией, и ослабить российское влияние в регионе", - сказал эль-Морр.
Собеседник агентства охарактеризовал действия армянского премьера как "серьезную ошибку" по отношению к Армянской апостольской церкви. По его словам, речь идет о политике, навязанной Западом и направленной на систематическое ослабление церкви, как это уже произошло в ряде восточноевропейских стран - на Украине, в Молдавии и Румынии. "Такая политика Пашиняна может негативно отразиться на экономике страны, учитывая, что более 60% инвестиций в Армении — российские. Недавний арест влиятельного бизнесмена Самвела Карапетяна — это часть организованной кампании против национальных ценностей, где Армянская церковь является главной мишенью", - добавил эль-Морр.
Глава православного союза напомнил, что противостояние между армянскими властями и церковью началось еще с 2018 года, после прихода Пашиняна к власти и его прозападного курса, далекого от традиций армянского общества и духовенства. Ситуация обострилась после второй Карабахской войны в 2020 году, когда католикос всех армян Гарегин II резко раскритиковал Пашиняна и призвал к его отставке. "Сейчас Армения переживает глубокий внутренний конфликт между двумя направлениями: одно из них стремится сохранить культурное, духовное и историческое наследие, воплощенное в церкви, а другое — тянет страну под западный зонтик, превращая ее в инструмент против собственных союзников и соседей", — подчеркнул собеседник агентства.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Симоньян прокомментировала нападки Пашиняна на Армянскую церковь
29 июня, 22:15
 
РелигияАрменияБлижний ВостокНикол ПашинянСамвел КарапетянГарегин IIАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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