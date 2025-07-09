https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028148083.html

В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой

В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой - РИА Новости, 09.07.2025

В Православном союзе назвали действия Пашиняна серьезной ошибкой

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные против Армянской апостольской церкви, совершаются по указаниям его зарубежных покровителей,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T14:52:00+03:00

2025-07-09T14:52:00+03:00

2025-07-09T14:53:00+03:00

армения

ближний восток

никол пашинян

самвел карапетян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909669727_0:78:3024:1779_1920x0_80_0_0_4b7380d912667c03e59f8312a1c05179.jpg

БЕЙРУТ, 9 июл - РИА Новости. Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные против Армянской апостольской церкви, совершаются по указаниям его зарубежных покровителей, заявил РИА Новости генеральный секретарь православного ближневосточного союза "Эль-Машрик" и глава исследовательского центра "Аль-Араби Аль-Машрики" Ильяс эль-Морр. Православный ближневосточный союз сформирован в 2024-2025 годах и состоит из православных сообществ в странах Ближнего Востока. "То, что делает Никол Пашинян, не самостоятельное решение. Он исполняет внешние установки, цель которых — подорвать исторические связи Армении с ее союзниками, прежде всего с Россией, и ослабить российское влияние в регионе", - сказал эль-Морр. Собеседник агентства охарактеризовал действия армянского премьера как "серьезную ошибку" по отношению к Армянской апостольской церкви. По его словам, речь идет о политике, навязанной Западом и направленной на систематическое ослабление церкви, как это уже произошло в ряде восточноевропейских стран - на Украине, в Молдавии и Румынии. "Такая политика Пашиняна может негативно отразиться на экономике страны, учитывая, что более 60% инвестиций в Армении — российские. Недавний арест влиятельного бизнесмена Самвела Карапетяна — это часть организованной кампании против национальных ценностей, где Армянская церковь является главной мишенью", - добавил эль-Морр. Глава православного союза напомнил, что противостояние между армянскими властями и церковью началось еще с 2018 года, после прихода Пашиняна к власти и его прозападного курса, далекого от традиций армянского общества и духовенства. Ситуация обострилась после второй Карабахской войны в 2020 году, когда католикос всех армян Гарегин II резко раскритиковал Пашиняна и призвал к его отставке. "Сейчас Армения переживает глубокий внутренний конфликт между двумя направлениями: одно из них стремится сохранить культурное, духовное и историческое наследие, воплощенное в церкви, а другое — тянет страну под западный зонтик, превращая ее в инструмент против собственных союзников и соседей", — подчеркнул собеседник агентства. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/armeniya-2028017813.html

https://ria.ru/20250629/simonjan-2026176483.html

армения

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ближний восток, никол пашинян, самвел карапетян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении