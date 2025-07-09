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Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым - РИА Новости, 09.07.2025
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11:34 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028104317.html
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым - РИА Новости, 09.07.2025
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:34:00+03:00
2025-07-09T11:34:00+03:00
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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян 9 июля с рабочим визитом отбыл в ОАЭ. Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. Десятого июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном состоится двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.
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в мире, оаэ, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, ОАЭ, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым

Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым 10 июля

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян 9 июля с рабочим визитом отбыл в ОАЭ. Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. Десятого июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном состоится двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Пашинян обезумел от страха потерять власть, считает Симоньян
29 июня, 21:52
 
В миреОАЭАрменияАзербайджанНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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