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Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым

Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым - РИА Новости, 09.07.2025

Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:34:00+03:00

2025-07-09T11:34:00+03:00

2025-07-09T11:34:00+03:00

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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян 9 июля с рабочим визитом отбыл в ОАЭ. Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. Десятого июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном состоится двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оаэ, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев