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Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым - РИА Новости, 09.07.2025
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:34:00+03:00
2025-07-09T11:34:00+03:00
2025-07-09T11:34:00+03:00
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ЕРЕВАН, 9 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где 10 июля состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Пашинян 9 июля с рабочим визитом отбыл в ОАЭ. Сегодня в Абу-Даби запланирована встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бин Зайдом Аль Нахайяном. Десятого июля в Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном состоится двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, армения, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, ОАЭ, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым
Пашинян отправился в ОАЭ на встречу с Алиевым 10 июля