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Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна - РИА Новости, 09.07.2025
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20:39 09.07.2025 (обновлено: 22:11 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/pashinjane-2028226169.html
Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна
Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна - РИА Новости, 09.07.2025
Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет назначить временным управляющим компанией "Электросети Армении" своего соратника Романоса Петросяна, утверждает... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T20:39:00+03:00
2025-07-09T22:11:00+03:00
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никол пашинян
электрические сети армении
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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет назначить временным управляющим компанией "Электросети Армении" своего соратника Романоса Петросяна, утверждает онлайн-ресурс armlur.am. &quot;Согласно нашим источникам, в правящих политических кругах ходят слухи, что Пашинян намерен назначить главу Службы госконтроля Романоса Петросяна управляющим &quot;Электросетями Армении&quot;. По нашей информации, Пашинян заявил, что на эту должность необходимо назначить очень надежного человека, который сможет &quot;контролировать&quot; 6,8 тысячи сотрудников компании&quot;, — говорится в публикации. Петросян эту информацию не прокомментировал.Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250708/inzhener-2027908386.html
https://ria.ru/20250708/biznesmen-2027844751.html
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в мире, армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электрические сети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна

armlur.am: Пашинян хочет назначить Петросяна управляющим "Электросетями Армении"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет назначить временным управляющим компанией "Электросети Армении" своего соратника Романоса Петросяна, утверждает онлайн-ресурс armlur.am.
«

"Согласно нашим источникам, в правящих политических кругах ходят слухи, что Пашинян намерен назначить главу Службы госконтроля Романоса Петросяна управляющим "Электросетями Армении". По нашей информации, Пашинян заявил, что на эту должность необходимо назначить очень надежного человека, который сможет "контролировать" 6,8 тысячи сотрудников компании", — говорится в публикации.

Наручники - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Армении задержали главного инженера филиала "Электросетей Армении"
8 июля, 14:36
Петросян эту информацию не прокомментировал.

"Электрические сети Армении" принадлежат главе группы "Ташир" Самвелу Карапетяну. Накануне президент Ваагн Хачатурян утвердил поправки к законам, которые позволяют национализировать компанию и назначить в нее временного управляющего.

Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна за клевету
8 июля, 10:55

Преследование Карапетяна в Армении

  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Бизнесмен выступал в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее Пашиняна.
  • Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти.
  • Пашинян в тот же день потребовал национализировать "Электросети Армении".
  • Бизнесмен и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора из-за действий против него и "Электросетей Армении".
  • После обысков в офисе ГК "Ташир" в Ереване 3 июля СК Армении возбудил дело против четырех человек по статье об отмывании денег в особо крупных размерах. Двух сотрудников арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Оппозиционные фракции в парламенте назвали поправки, позволяющие национализировать "Электросети Армении", антиконституционными и направленным на захват компании.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Действия Пашиняна напоминают украинский сценарий, считает эксперт
Вчера, 17:05
 
В миреАрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектрические сети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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