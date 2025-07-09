https://ria.ru/20250709/pashinjane-2028226169.html

Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна

Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна - РИА Новости, 09.07.2025

Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет назначить временным управляющим компанией "Электросети Армении" своего соратника Романоса Петросяна, утверждает... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T20:39:00+03:00

2025-07-09T20:39:00+03:00

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в мире

армения

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никол пашинян

электрические сети армении

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет назначить временным управляющим компанией "Электросети Армении" своего соратника Романоса Петросяна, утверждает онлайн-ресурс armlur.am. "Согласно нашим источникам, в правящих политических кругах ходят слухи, что Пашинян намерен назначить главу Службы госконтроля Романоса Петросяна управляющим "Электросетями Армении". По нашей информации, Пашинян заявил, что на эту должность необходимо назначить очень надежного человека, который сможет "контролировать" 6,8 тысячи сотрудников компании", — говорится в публикации. Петросян эту информацию не прокомментировал.Преследование Карапетяна в Армении

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https://ria.ru/20250708/biznesmen-2027844751.html

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028182830.html

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Наталья Макарова

в мире, армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, преследование карапетяна в армении