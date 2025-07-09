Управляющим "Электросетями Армении" может стать соратник Пашиняна
armlur.am: Пашинян хочет назначить Петросяна управляющим "Электросетями Армении"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет назначить временным управляющим компанией "Электросети Армении" своего соратника Романоса Петросяна, утверждает онлайн-ресурс armlur.am.
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"Согласно нашим источникам, в правящих политических кругах ходят слухи, что Пашинян намерен назначить главу Службы госконтроля Романоса Петросяна управляющим "Электросетями Армении". По нашей информации, Пашинян заявил, что на эту должность необходимо назначить очень надежного человека, который сможет "контролировать" 6,8 тысячи сотрудников компании", — говорится в публикации.
Петросян эту информацию не прокомментировал.
"Электрические сети Армении" принадлежат главе группы "Ташир" Самвелу Карапетяну. Накануне президент Ваагн Хачатурян утвердил поправки к законам, которые позволяют национализировать компанию и назначить в нее временного управляющего.
Преследование Карапетяна в Армении
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- Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти.
- Пашинян в тот же день потребовал национализировать "Электросети Армении".
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- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
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