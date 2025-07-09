Коммунисты Молдавии призвали партии объединиться против власти
Коммунисты Молдавии призвали патриотические партии к объединению против власти
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия коммунистов призвала патриотические политформирования страны к объединению против действующей власти, сообщает пресс-служба партии.
В среду на сайте партии было опубликовано "Воззвание к патриотическим партиям об объединении и формировании единого фронта спасения страны и народа".
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"Призываем все политические силы, всех патриотов откликнуться на наш призыв и объединиться под единым знаменем борьбы с узурпаторами. Объединиться в решающей борьбе за Родину, за молдавский народ, за наше общее будущее в суверенном, нейтральном, независимом и процветающем государстве – Республике Молдова", - говорится в сообщении.
Поясняется, что Молдавия все глубже погружается в болото диктатуры, когда ради удержания власти руководство страны занимается уничтожением своих оппонентов – в первую очередь партий левого и патриотического толка.
"Диктатура ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) и Майи Санду (президент Молдавии – ред.) стала смертельно опасной не только для политического класса и многих граждан, но и для будущего страны в целом. Мы стоим на грани исчезновения Молдовы, как самостоятельного и свободного государства. Сегодня у нас есть уникальный, но, возможно, последний шанс остановить завравшуюся и зарвавшуюся власть, которая ведет страну в пропасть", - отмечается в сообщении.
Ранее платформа "За Молдову" выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах, которые должны состояться 28 сентября. К ней уже присоединились несколько политических партий: "Сердце Молдовы", Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и партия "Будущее Молдовы" под руководством бывшего премьер-министра Василия Тарлева.
Целью новой политической платформы является консолидация оппозиционных сил для защиты суверенитета страны, восстановления демократических процессов и формирования единого избирательного блока накануне парламентских выборов.️
Как свидетельствуют опубликованные в СМИ данные социологического исследования агентства iVoce, почти три четверти (72%) граждан Молдавии поддерживают объединение оппозиционных сил в рамках платформы "За Молдову". Подавляющее большинство респондентов - 81% - убеждены, что только объединение оппозиционных сил способно изменить текущую ситуацию в стране.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.