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Оппозиция в Молдавии призвала проверить партии на скрытое финансирование - РИА Новости, 09.07.2025
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15:02 09.07.2025 (обновлено: 15:03 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/partija-2028150852.html
Оппозиция в Молдавии призвала проверить партии на скрытое финансирование
Оппозиция в Молдавии призвала проверить партии на скрытое финансирование - РИА Новости, 09.07.2025
Оппозиция в Молдавии призвала проверить партии на скрытое финансирование
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" обратилась к Центризбиркому Молдавии с призывом проверить партии на предмет скрытого финансирования под видом различных... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T15:02:00+03:00
2025-07-09T15:03:00+03:00
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" обратилась к Центризбиркому Молдавии с призывом проверить партии на предмет скрытого финансирования под видом различных проектов, заявила в среду лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Десятки неправительственных организаций получают миллионы на электоральные проекты, а по факту - на продвижение интересов желтой группировки партии "Действие и солидарность". Для того, чтобы исключить любые формы скрытого финансирования избирательных конкурентов под видом "проектов" и "инициатив", призываю вас обеспечить максимальную прозрачность и строгий контроль в этой сфере", - заявила Влах в обращении в ЦИК, размещенном в соцсетях. Она считает, что все неправительственные организации, которые занимаются проектами, имеющими отношение к выборам, должны разместить на сайте ЦИК информацию о том, кто и с какой целью их финансирует. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250709/ekonomika-2028085547.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Оппозиция в Молдавии призвала проверить партии на скрытое финансирование

Экс-глава Гагаузии Влах призвала проверить финансирование партий в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" обратилась к Центризбиркому Молдавии с призывом проверить партии на предмет скрытого финансирования под видом различных проектов, заявила в среду лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в уничтожении экономики
Вчера, 10:21
"Десятки неправительственных организаций получают миллионы на электоральные проекты, а по факту - на продвижение интересов желтой группировки партии "Действие и солидарность". Для того, чтобы исключить любые формы скрытого финансирования избирательных конкурентов под видом "проектов" и "инициатив", призываю вас обеспечить максимальную прозрачность и строгий контроль в этой сфере", - заявила Влах в обращении в ЦИК, размещенном в соцсетях.
Она считает, что все неправительственные организации, которые занимаются проектами, имеющими отношение к выборам, должны разместить на сайте ЦИК информацию о том, кто и с какой целью их финансирует.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Экс-глава Гагаузии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии
7 июля, 18:06
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор
8 июля, 14:09
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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