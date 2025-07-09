Оппозиция в Молдавии призвала проверить партии на скрытое финансирование
Экс-глава Гагаузии Влах призвала проверить финансирование партий в Молдавии
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" обратилась к Центризбиркому Молдавии с призывом проверить партии на предмет скрытого финансирования под видом различных проектов, заявила в среду лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Десятки неправительственных организаций получают миллионы на электоральные проекты, а по факту - на продвижение интересов желтой группировки партии "Действие и солидарность". Для того, чтобы исключить любые формы скрытого финансирования избирательных конкурентов под видом "проектов" и "инициатив", призываю вас обеспечить максимальную прозрачность и строгий контроль в этой сфере", - заявила Влах в обращении в ЦИК, размещенном в соцсетях.
Она считает, что все неправительственные организации, которые занимаются проектами, имеющими отношение к выборам, должны разместить на сайте ЦИК информацию о том, кто и с какой целью их финансирует.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.