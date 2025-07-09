https://ria.ru/20250709/ovrag-2028127666.html

СК возбудил уголовное дело после падения девочки в овраг во Владивостоке

СК возбудил уголовное дело после падения девочки в овраг во Владивостоке - РИА Новости, 09.07.2025

СК возбудил уголовное дело после падения девочки в овраг во Владивостоке

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как 4-летняя девочка упала в овраг у детской... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T13:26:00+03:00

2025-07-09T13:26:00+03:00

2025-07-09T13:26:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как 4-летняя девочка упала в овраг у детской площадки во Владивостоке, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по Приморскому краю. Ранее прокуратура региона сообщила, что 4-летняя девочка госпитализирована с переломом и ушибами после падения с косогора возле детской площадки на улице Нейбута во Владивостоке. Надзорное ведомство оценит действия ответственных за содержание территории, где произошел инцидент, уделив особое внимание соблюдению требований безопасности на детских площадках и прилегающих территориях. В прокуратуре региона РИА Новости уточнили, что ребёнок упал с небольшой высоты. "По указанию руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Эдуарда Трубчика по данному факту возбуждено уголовное дело по... ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении СУСК. На фото в соцсетях видно, что практически сразу за тротуаром у детской площадки начинается довольно глубокий, заросший травой овраг, усыпанный камнями. Пользователи утверждают, что эта детская площадка давно находится в аварийном состоянии.

https://ria.ru/20250706/dtp-2027530826.html

https://ria.ru/20250708/sud-2027809481.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)