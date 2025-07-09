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Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом - РИА Новости, 09.07.2025
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02:15 09.07.2025
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Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом
Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом - РИА Новости, 09.07.2025
Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом
Ошибки при пользовании банкоматом могут привести к серьезным последствиям, рассказал агентству "Прайм" руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП,... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T02:15:00+03:00
2025-07-09T02:15:00+03:00
общество
технологии
мошенничество
банкоматы
россия
организация "опора россии"
сергей елин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ошибки при пользовании банкоматом могут привести к серьезным последствиям, рассказал агентству "Прайм" руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.По его словам, при совершении операции есть риск забыть пластиковую карту в автомате. Это опасно тем, что ей могут воспользоваться злоумышленники. Кроме того, восстановление пластика займет время.Бывает, что клиенты не обращают внимание на посторонние предметы на банкомате (накладки на клавиатуре или слоте карты) и подозрительных людей, которые могут подсмотреть PIN-код."Подсчет денег у банкомата, открытая демонстрация денежных купюр стимулирует воров к тому, чтобы похитить сумму, которая у вас находится в кошельке. Поэтому лучше уберите деньги в сумку или кошелек и отойдите в безопасное место. Считать нужно там, где спокойно", — рассказал Елин.Россияне также совершают ошибку, когда:
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общество, технологии, мошенничество, банкоматы, россия, организация "опора россии", сергей елин
Общество, Технологии, Мошенничество, Банкоматы, Россия, Организация "Опора России", Сергей Елин
Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом

"Опора России": россиянам не стоит использовать банкоматы в темных местах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ошибки при пользовании банкоматом могут привести к серьезным последствиям, рассказал агентству "Прайм" руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.
По его словам, при совершении операции есть риск забыть пластиковую карту в автомате. Это опасно тем, что ей могут воспользоваться злоумышленники. Кроме того, восстановление пластика займет время.
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Бывает, что клиенты не обращают внимание на посторонние предметы на банкомате (накладки на клавиатуре или слоте карты) и подозрительных людей, которые могут подсмотреть PIN-код.
«
"Подсчет денег у банкомата, открытая демонстрация денежных купюр стимулирует воров к тому, чтобы похитить сумму, которая у вас находится в кошельке. Поэтому лучше уберите деньги в сумку или кошелек и отойдите в безопасное место. Считать нужно там, где спокойно", — рассказал Елин.
Россияне также совершают ошибку, когда:
  • используют уличные банкоматы в темных или безлюдных местах;
  • не прикрывают рукой клавиатуру при вводе PIN-кода;
  • не проверяют сумму и забывают взять чек;
  • доверяют "помощникам" в очереди;
  • не блокируют карту при подозрительных списаниях.
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