https://ria.ru/20250709/oshibka-2028045804.html

Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом

Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом - РИА Новости, 09.07.2025

Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом

Ошибки при пользовании банкоматом могут привести к серьезным последствиям, рассказал агентству "Прайм" руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП,... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T02:15:00+03:00

2025-07-09T02:15:00+03:00

2025-07-09T02:15:00+03:00

общество

технологии

мошенничество

банкоматы

россия

организация "опора россии"

сергей елин

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ошибки при пользовании банкоматом могут привести к серьезным последствиям, рассказал агентству "Прайм" руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.По его словам, при совершении операции есть риск забыть пластиковую карту в автомате. Это опасно тем, что ей могут воспользоваться злоумышленники. Кроме того, восстановление пластика займет время.Бывает, что клиенты не обращают внимание на посторонние предметы на банкомате (накладки на клавиатуре или слоте карты) и подозрительных людей, которые могут подсмотреть PIN-код."Подсчет денег у банкомата, открытая демонстрация денежных купюр стимулирует воров к тому, чтобы похитить сумму, которая у вас находится в кошельке. Поэтому лучше уберите деньги в сумку или кошелек и отойдите в безопасное место. Считать нужно там, где спокойно", — рассказал Елин.Россияне также совершают ошибку, когда:

https://ria.ru/20250612/dengi-2022397447.html

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общество, технологии, мошенничество, банкоматы, россия, организация "опора россии", сергей елин