Названы восемь опасных ошибок при пользовании банкоматом
"Опора России": россиянам не стоит использовать банкоматы в темных местах
Банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ошибки при пользовании банкоматом могут привести к серьезным последствиям, рассказал агентству "Прайм" руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП, эксперт Московского отделения "Опоры России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.
По его словам, при совершении операции есть риск забыть пластиковую карту в автомате. Это опасно тем, что ей могут воспользоваться злоумышленники. Кроме того, восстановление пластика займет время.
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Бывает, что клиенты не обращают внимание на посторонние предметы на банкомате (накладки на клавиатуре или слоте карты) и подозрительных людей, которые могут подсмотреть PIN-код.
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"Подсчет денег у банкомата, открытая демонстрация денежных купюр стимулирует воров к тому, чтобы похитить сумму, которая у вас находится в кошельке. Поэтому лучше уберите деньги в сумку или кошелек и отойдите в безопасное место. Считать нужно там, где спокойно", — рассказал Елин.
Россияне также совершают ошибку, когда:
- используют уличные банкоматы в темных или безлюдных местах;
- не прикрывают рукой клавиатуру при вводе PIN-кода;
- не проверяют сумму и забывают взять чек;
- доверяют "помощникам" в очереди;
- не блокируют карту при подозрительных списаниях.