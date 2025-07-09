https://ria.ru/20250709/orban-2028244630.html

Орбан заявил о невозможности обойти несогласие Венгрии принять Украину в ЕС

Орбан заявил о невозможности обойти несогласие Венгрии принять Украину в ЕС - РИА Новости, 09.07.2025

Орбан заявил о невозможности обойти несогласие Венгрии принять Украину в ЕС

Евросоюз не имеет легальных средств обойти несогласие Венгрии принимать Украину в сообщество, а если он попытается сделать это обманом, Будапешт будет бороться... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T23:44:00+03:00

2025-07-09T23:44:00+03:00

2025-07-09T23:44:00+03:00

в мире

украина

венгрия

киев

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg

БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Евросоюз не имеет легальных средств обойти несогласие Венгрии принимать Украину в сообщество, а если он попытается сделать это обманом, Будапешт будет бороться и протестовать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, сейчас процесс евроинтеграции Украины фактически зашел в тупик, поскольку Будапешт не дал согласия на открытие переговорных кластеров. "Возможно, что нас здесь обхитрят, конечно, мы будем протестовать, подавать в суд и бороться за свои права, но в самом конце процесса, когда придется принимать решение о членстве, Венгрию, безусловно, нельзя будет обойти", - сказал Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Он подчеркнул, что юридически обойти Венгрию невозможно на любом этапе, но "в Брюсселе сейчас происходят настолько явные нарушения закона", а верховенство права "находится в таком упадке", что "не так уж невозможно представить, что они каким-то образом обойдут" Венгрию, но временно. Венгерский премьер объяснил, что ЕС "не может себе этого позволить даже в худшем своем состоянии и в самом боевом фон дер Ляйенском состоянии, независимо от того, какая бы ось Украина-Брюссель ни действовала", поскольку по правилам в итоге "невозможно представить, что окончательное решение о членстве Украины в ЕС не будет единогласно принято странами-членами". Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html

https://ria.ru/20250315/ukraina-2005191228.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, война израиля и ирана: последние новости о конфликте