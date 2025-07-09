Орбан заявил о невозможности обойти несогласие Венгрии принять Украину в ЕС
Орбан: ЕС не имеет легальных средств обойти несогласие Венгрии по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Евросоюз не имеет легальных средств обойти несогласие Венгрии принимать Украину в сообщество, а если он попытается сделать это обманом, Будапешт будет бороться и протестовать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что юридически обойти Венгрию невозможно на любом этапе, но "в Брюсселе сейчас происходят настолько явные нарушения закона", а верховенство права "находится в таком упадке", что "не так уж невозможно представить, что они каким-то образом обойдут" Венгрию, но временно.
Венгерский премьер объяснил, что ЕС "не может себе этого позволить даже в худшем своем состоянии и в самом боевом фон дер Ляйенском состоянии, независимо от того, какая бы ось Украина-Брюссель ни действовала", поскольку по правилам в итоге "невозможно представить, что окончательное решение о членстве Украины в ЕС не будет единогласно принято странами-членами".
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Евросоюз хочет колонизировать Украину, заявил Орбан
15 марта, 14:45