https://ria.ru/20250709/opros-2028196850.html

Почти половина американцев не доверяет Трампу, показал опрос

Почти половина американцев не доверяет Трампу, показал опрос - РИА Новости, 09.07.2025

Почти половина американцев не доверяет Трампу, показал опрос

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп был замешан в преступлениях, предположительно совершенных американским финансистом Джеффри... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T17:54:00+03:00

2025-07-09T17:54:00+03:00

2025-07-09T17:54:00+03:00

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп был замешан в преступлениях, предположительно совершенных американским финансистом Джеффри Эпстином, следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov. Во вторник миллиардер Илон Маск усомнился, что его бывшему соратнику Трампу можно доверять, если тот будет продолжать отказываться обнародовать материалы дела против Эпстина. Он также выдвинул утверждение, что экс-советник Трампа Стив Бэннон также фигурирует в материалах дела, скорее всего, имея в виду так называемый список влиятельных "клиентов" Эпстина, которые якобы были замешаны в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным исследования, 40% американцев думают, что Трамп был задействован в преступлениях Эпстина. 27% не считают его причастным, остальные затруднились с ответом. Что касается политических взглядов, то в причастность президента США к преступлениям финансиста верят почти 70% демократов и только 7% республиканцев. Опрос также показал, что американцы в возрасте от 18 до 29 лет, составившие 44% опрошенных, больше всего верят в то, что Трамп замешан в правонарушениях финансиста. В свою очередь, 37% американцев старше 65 лет придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проведен 9 июля среди 7237 совершеннолетних американцев. Процентная погрешность результатов опроса не указана. Британская газета Mirror со ссылкой на источники во вторник сообщила, что Трамп якобы боится, что его знакомая Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск несовершеннолетних для Эпстина, раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250623/tramp-2024972593.html

https://ria.ru/20250709/dejstvija-2028149253.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, илон маск, стив бэннон, флорида