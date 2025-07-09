https://ria.ru/20250709/opolzen-2028174644.html
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии - РИА Новости, 09.07.2025
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии
Лай собаки спас 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:08:00+03:00
2025-07-09T17:08:00+03:00
2025-07-09T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лай собаки спас 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии, сообщает телеканал NDTV. Муссонные дожди идут в штате Химачал-Прадеш и вызывают оползни, внезапные наводнения и ливневые дожди с грозами. По данным телеканала, житель деревни рассказал, что его собака во время сильного дождя начала внезапно громко лаять, а затем завыла. "Я проснулся от лая. Когда я подошел к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех", - приводит телеканал слова хозяина собаки. Мужчина разбудил других жителей деревни и сказал им бежать в безопасное место. Вскоре на деревню обрушился оползень. "Своевременный лай деревенской собаки в округе Манди поднял тревогу, что позволило 67 людям из 20 семей спастись", - говорится в публикации. На данный момент в деревне видны только четыре-пять домов, остальные находятся под завалами.
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в мире, индия, химачал-прадеш, жилье
В мире, Индия, Химачал-Прадеш, Жилье
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии
Телеканал NDTV: в деревне в Индии лай собаки спас 67 человек от оползня