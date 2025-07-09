Рейтинг@Mail.ru
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии - РИА Новости, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 09.07.2025 (обновлено: 17:10 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/opolzen-2028174644.html
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии - РИА Новости, 09.07.2025
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии
Лай собаки спас 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T17:08:00+03:00
2025-07-09T17:10:00+03:00
в мире
индия
химачал-прадеш
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769487363_0:208:1920:1288_1920x0_80_0_0_51d13ca7cb6d1aa024fcaecebe645449.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лай собаки спас 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии, сообщает телеканал NDTV. Муссонные дожди идут в штате Химачал-Прадеш и вызывают оползни, внезапные наводнения и ливневые дожди с грозами. По данным телеканала, житель деревни рассказал, что его собака во время сильного дождя начала внезапно громко лаять, а затем завыла. "Я проснулся от лая. Когда я подошел к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех", - приводит телеканал слова хозяина собаки. Мужчина разбудил других жителей деревни и сказал им бежать в безопасное место. Вскоре на деревню обрушился оползень. "Своевременный лай деревенской собаки в округе Манди поднял тревогу, что позволило 67 людям из 20 семей спастись", - говорится в публикации. На данный момент в деревне видны только четыре-пять домов, остальные находятся под завалами.
https://ria.ru/20250629/sobaki-2026084989.html
https://ria.ru/20250706/sobaki-2027443659.html
индия
химачал-прадеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769487363_415:159:1920:1288_1920x0_80_0_0_41b0eab1c68513d2f056f837720b165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, химачал-прадеш, жилье
В мире, Индия, Химачал-Прадеш, Жилье
Лай собаки спас от оползня жителей деревни в Индии

Телеканал NDTV: в деревне в Индии лай собаки спас 67 человек от оползня

© Pixabay / Capri23autoСобака лает
Собака лает - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Pixabay / Capri23auto
Собака лает. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Лай собаки спас 67 человек от оползня, который обрушился на деревню в Индии, сообщает телеканал NDTV.
Муссонные дожди идут в штате Химачал-Прадеш и вызывают оползни, внезапные наводнения и ливневые дожди с грозами. По данным телеканала, житель деревни рассказал, что его собака во время сильного дождя начала внезапно громко лаять, а затем завыла.
Собака в парке - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Кинолог рассказал, какая погода таит опасности для собак летом
29 июня, 04:31
"Я проснулся от лая. Когда я подошел к собаке, то увидел большую трещину в стене дома, из которой начала течь вода. Я побежал вниз с собакой и разбудил всех", - приводит телеканал слова хозяина собаки.
Мужчина разбудил других жителей деревни и сказал им бежать в безопасное место. Вскоре на деревню обрушился оползень.
"Своевременный лай деревенской собаки в округе Манди поднял тревогу, что позволило 67 людям из 20 семей спастись", - говорится в публикации.
На данный момент в деревне видны только четыре-пять домов, остальные находятся под завалами.
Выставка собак - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Целовать собак можно, но вовсе не обязательно, рассказал кинолог
6 июля, 03:52
 
В миреИндияХимачал-ПрадешЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала