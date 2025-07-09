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МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства - РИА Новости, 09.07.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:27 09.07.2025 (обновлено: 11:44 09.07.2025)
https://ria.ru/20250709/onufriy-2028102998.html
МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства
МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства - РИА Новости, 09.07.2025
МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства
Киев попирает религиозные свободы при позорном молчании профильных международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T11:27:00+03:00
2025-07-09T11:44:00+03:00
религия
россия
киев
ситуация вокруг упц
митрополит киевский и всея украины онуфрий
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киев попирает религиозные свободы при позорном молчании профильных международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя лишение митрополита канонической УПЦ Онуфрия гражданства Украины."Зеленский и его банда антицерковных инквизиторов, это сообщество, группировка, попирают религиозные свободы на Украине и лишают Украину этой самой духовной независимости", - сказала она в ходе брифинга в среду."Ради ликвидации крупнейшей на Украине религиозной конфессии при позорном молчании профильных международных структур и большинства западных поборников прав человека они пошли на очередное беззаконие и делают все, чтобы обезглавить украинскую православную церковь и оправдать новый виток насилия и репрессий в отношении православных украинцев", - подчеркнула Захарова.СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250703/mitropolit-2027043638.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html
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россия, киев, ситуация вокруг упц, митрополит киевский и всея украины онуфрий
Религия, Россия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства

МИД назвал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства попранием свобод

© РИА Новости / СтрингерМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киев попирает религиозные свободы при позорном молчании профильных международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя лишение митрополита канонической УПЦ Онуфрия гражданства Украины.
"Зеленский и его банда антицерковных инквизиторов, это сообщество, группировка, попирают религиозные свободы на Украине и лишают Украину этой самой духовной независимости", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Украинский политолог не исключил высылки митрополита Онуфрия из страны
3 июля, 20:10
"Ради ликвидации крупнейшей на Украине религиозной конфессии при позорном молчании профильных международных структур и большинства западных поборников прав человека они пошли на очередное беззаконие и делают все, чтобы обезглавить украинскую православную церковь и оправдать новый виток насилия и репрессий в отношении православных украинцев", - подчеркнула Захарова.
СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Украине засчитали первое поражение
08:00
 
РелигияРоссияКиевСитуация вокруг УПЦМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
 
 
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