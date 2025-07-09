https://ria.ru/20250709/onufriy-2028102998.html

МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства

МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства - РИА Новости, 09.07.2025

МИД прокомментировал лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства

Киев попирает религиозные свободы при позорном молчании профильных международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T11:27:00+03:00

2025-07-09T11:27:00+03:00

2025-07-09T11:44:00+03:00

религия

россия

киев

ситуация вокруг упц

митрополит киевский и всея украины онуфрий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026808483_327:586:2926:2048_1920x0_80_0_0_64896e60be2e126f1e08633cf7b07f16.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Киев попирает религиозные свободы при позорном молчании профильных международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя лишение митрополита канонической УПЦ Онуфрия гражданства Украины."Зеленский и его банда антицерковных инквизиторов, это сообщество, группировка, попирают религиозные свободы на Украине и лишают Украину этой самой духовной независимости", - сказала она в ходе брифинга в среду."Ради ликвидации крупнейшей на Украине религиозной конфессии при позорном молчании профильных международных структур и большинства западных поборников прав человека они пошли на очередное беззаконие и делают все, чтобы обезглавить украинскую православную церковь и оправдать новый виток насилия и репрессий в отношении православных украинцев", - подчеркнула Захарова.СБУ 2 июля сообщила о лишении митрополита украинского гражданства. По мнению экс-депутата Верховной рады и церковного мецената Вадима Новинского, лишение Онуфрия украинского гражданства - "не случайность", а первый шаг к выдворению предстоятеля УПЦ из страны.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250703/mitropolit-2027043638.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2027952178.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киев, ситуация вокруг упц, митрополит киевский и всея украины онуфрий