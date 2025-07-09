https://ria.ru/20250709/omsk-2028167365.html

В Омске священник получил срок за педофилию

В Омске священник получил срок за педофилию - РИА Новости, 09.07.2025

В Омске священник получил срок за педофилию

Советский районный суд Омска приговорил священника храма Русской православной церкви к 9 годам колонии по обвинению в педофилии, сообщили в объединенной... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-09T16:12:00+03:00

2025-07-09T16:12:00+03:00

2025-07-09T16:12:00+03:00

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омская область

русская православная церковь

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ОМСК, 9 июл - РИА Новости. Советский районный суд Омска приговорил священника храма Русской православной церкви к 9 годам колонии по обвинению в педофилии, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов. Священника РПЦ 35-летнего Николая Бабуру обвиняли в развращении 12-летнего мальчика. По информации СУСК России по Омской области иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске приглашал ребенка к себе домой на ночь. Родители мальчика были не против, считая, что так ребенку удобнее ходить утром в церковь. Было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия). "Приговором Советского районного суда Омска он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "развратные действия" и "покушение на совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста", наказание - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе. Бабура также лишен права на 15 лет занимать должности в РПЦ и заниматься церковной деятельностью.

https://ria.ru/20250701/trener-2026468514.html

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происшествия, омск, россия, омская область, русская православная церковь