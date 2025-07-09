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В Омске священник получил срок за педофилию - РИА Новости, 09.07.2025
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16:12 09.07.2025
https://ria.ru/20250709/omsk-2028167365.html
В Омске священник получил срок за педофилию
В Омске священник получил срок за педофилию - РИА Новости, 09.07.2025
В Омске священник получил срок за педофилию
Советский районный суд Омска приговорил священника храма Русской православной церкви к 9 годам колонии по обвинению в педофилии, сообщили в объединенной... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-09T16:12:00+03:00
2025-07-09T16:12:00+03:00
происшествия
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омская область
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ОМСК, 9 июл - РИА Новости. Советский районный суд Омска приговорил священника храма Русской православной церкви к 9 годам колонии по обвинению в педофилии, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов. Священника РПЦ 35-летнего Николая Бабуру обвиняли в развращении 12-летнего мальчика. По информации СУСК России по Омской области иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске приглашал ребенка к себе домой на ночь. Родители мальчика были не против, считая, что так ребенку удобнее ходить утром в церковь. Было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия). "Приговором Советского районного суда Омска он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "развратные действия" и "покушение на совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста", наказание - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе. Бабура также лишен права на 15 лет занимать должности в РПЦ и заниматься церковной деятельностью.
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происшествия, омск, россия, омская область, русская православная церковь
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Русская православная церковь
В Омске священник получил срок за педофилию

Священник храма РПЦ в Омске получил 9 лет колонии за педофилию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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ОМСК, 9 июл - РИА Новости. Советский районный суд Омска приговорил священника храма Русской православной церкви к 9 годам колонии по обвинению в педофилии, сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.
Священника РПЦ 35-летнего Николая Бабуру обвиняли в развращении 12-летнего мальчика. По информации СУСК России по Омской области иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске приглашал ребенка к себе домой на ночь. Родители мальчика были не против, считая, что так ребенку удобнее ходить утром в церковь. Было возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия).
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"Приговором Советского районного суда Омска он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "развратные действия" и "покушение на совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 14-летнего возраста", наказание - 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.
Бабура также лишен права на 15 лет занимать должности в РПЦ и заниматься церковной деятельностью.
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